İsrail askerleri Hizbullah bayrağı taşıyanlara ateş açtı - Son Dakika

İsrail askerleri Hizbullah bayrağı taşıyanlara ateş açtı

İsrail askerleri Hizbullah bayrağı taşıyanlara ateş açtı
Son Güncelleme: 07.10.2023 17:54

İsrail askerlerinin, kuzey sınırındaki Lübnan tarafında Hizbullah bayrağı taşıyan bazı kişilere doğru ateş açtığı belirtildi. Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kutlamak için sınır bölgesine gelen bir grup motosikletli, Hizbullah bayrakları açarak tur atmaya başladı. Bunun üzerine İsrail askerlerinin gruba doğru ateş açtığı, saldırıda yaralanan olmadığı kaydedildi.

İsrail askerlerinin, kuzey sınırındaki Lübnan tarafında Hizbullah bayrağı taşıyan bazı kişilere doğru ateş açtığı belirtildi.

Lübnan medyasında yer alan haberlere göre, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kutlamak için sınır bölgesine gelen bir grup motosikletli, Hizbullah bayrakları açarak tur atmaya başladı.

Bunun üzerine İsrail askerlerinin gruba doğru ateş açtığı, saldırıda yaralanan olmadığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail askerleri Hizbullah bayrağı taşıyanlara ateş açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail askerleri Hizbullah bayrağı taşıyanlara ateş açtı - Son Dakika
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