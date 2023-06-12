İsrail basını Hakan Fidan'ın Türkiye-İsrail ilişkilerindeki rolünü analiz etti - Son Dakika
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İsrail basını Hakan Fidan'ın Türkiye-İsrail ilişkilerindeki rolünü analiz etti

12.06.2023 12:03

İsrail merkezli Jerusalem Post, Türkiye'nin yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İsrail ile işbirliğinde kilit rol oynadığını ve gerilimin yüksek olduğu dönemlerde bile İsrail istihbarat liderliğiyle bağlantı halinde olduğunu belirten bir analiz yayınladı. Fidan'ın Türkiye-İsrail yakınlaşmasında önemli bir rol oynadığına dikkat çekilen yazıda, İsrail'in Hamas hakkındaki endişeleri de dahil olmak üzere çeşitli konularda doğrudan görüşmelere dahil olduğu ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atamaları dünyada geniş yer bulmaya devam ediyor. Uluslararası ajanslar, pek çok gazete ve televizyon objektiflerini Türkiye'ye çevirmiş durumda. Seçim döneminde Türkiye'yi yakından takip eden İsrail basını Dışişleri Bakanlığı'nda Hakan Fidan dönemini mercek altına aldı ve çarpıcı bir analiz yayınladı.

"GERİLİMİN YÜKSEK OLDUĞU DÖNEMDE BİLE BAĞLANTI HALİNDEYDİ"

İsrail merkezli Jerusalem Post, "Yeni Türk Dışişleri Bakanı, İsrail ile işbirliğinde büyük rol oynadı" başlıklı yazsında "Fidan, uzun yıllar Ankara- Kudüs ilişkilerinde kilit rol oynayan biri" dedi. İsrail Bölgesel Dış İlişkiler Enstitüsü Mitvim başkanı Nimrod Goren'in görüşlerine yer verilen yazıda Fidan'ın gerilimin yüksek olduğu dönemlerde bile İsrail istihbarat liderliğiyle bağlantı halinde olduğu belirtildi.

İsrail basını Hakan Fidan'ı konuşuyor: Gerilimin yüksek olduğu dönemlerde bile kilit rol oynadı

"BAŞKANIN GÜVENİNE, BÜYÜK DENEYİME VE BİLGİYE SAHİP"

Yazıda Fidan'ın oynadığı kilit role dikkat çekildi ve şu ifadelere yer verildi; "Bunun da ötesinde, Fidan'ın son yıllarda "İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkileri geliştirmeye yönelik hamlelere öncülük ettiğini" söyleyen Goren, şunları kaydetti: "Erdoğan göreve geldiğinden beri güvenlik stratejisinin içindeydi. Türkiye'nin bölgedeki ilişkileriyle ilgili tüm merkezi meseleleri ele aldı. Başkanın güvenine, büyük deneyime ve bilgiye sahip."

"İSRAİL'İN HAMAS HAKKINDAKİ ENDİŞELERİ DE..."

Yazıda gazetenin "Türkiye-İsrail yakınlaşmasında rol oynayan Başkan Isaac Herzog'un sırdaşı" olarak nitelendirdiği Haham Marc Schneier'in de görüşlerine yer verildi. Schneier, "Fidan, İsrail istihbaratıyla İsrail'in Hamas hakkındaki endişeleri de dahil olmak üzere çeşitli konularda doğrudan görüşmelere dahil oldu" dedi.

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Hakan Fidan, Türkiye, İsrail, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail basını Hakan Fidan'ın Türkiye-İsrail ilişkilerindeki rolünü analiz etti - Son Dakika


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