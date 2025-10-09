İsrail Başkonsolosluğu önünde Filistin'e destek eylemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

İsrail Başkonsolosluğu önünde Filistin'e destek eylemi

İsrail Başkonsolosluğu önünde Filistin\'e destek eylemi
09.10.2025 01:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze'ye giden Özgürlük Filosu'na saldırısını protesto etmek ve Filistin'e destek olmak amacıyla İsrail İstanbul Başkonsolosluğu önünde "Vicdan İçin Meydanlara" etkinliği gerçekleştirildi.

İsrail İstanbul Başkonsolosluğu önünde İsrail'in Gazze'ye giden Özgürlük Filosu'na saldırısını protesto etmek ve Filistin'e destek olmak amacıyla eylem düzenlendi.

"Vicdan İçin Meydanlara" etkinliğine Sumud Filosunda alıkonulan aktivistler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Filistin için dua edildi, Gazze'ye destek sloganları atıldı.

SUMUD FİLOSU AKTİVİSTİ KONUŞTU

Sumud Filosu aktivisti Ferhat Çalışye, "Vicdan sahibi insanların, kaybolan insanlığın yeniden hatırlatılmasına yönelik yapmış olduğu hareket elhamdülillah arzu edilen gerçekleşmese de bu güne kadar gerçekleşmiş en büyük başarıyı elde etmeyi Allah nasip eyledi" ifadelerini kullandı.

Filistin'e desteğini belirten Özgürlük Filosu Koalisyonu Yürütme Komitesi üyesi ve Amerikalı eski Albay Ann Wright ise, "Şunu bilin ki uluslararası sularda alıkonulan, kaçırılan vatandaşlarımız var. Özgürlük Filosu'nda toplamda 15 farklı ülkeden insan var. Bu akım Özgürlük Filosu ile başladı. Sumud ile devam etti ve Vicdan ile devam ediyor. Toplamda 23 farklı ülkeden 92 katılımcımız var. Madlin Gemisi'nde de 13 farklı ülkeden 23 katılımcı var. Hepsinin amacı Gazze'deki ablukayı kırmak ve açlığı durdurmaktı" dedi.

Kaynak: İHA

Politika, İstanbul, Filistin, İsrail, Gazze, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail Başkonsolosluğu önünde Filistin'e destek eylemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Banyo camının arkasına baktıklarında dehşete düştüler Banyo camının arkasına baktıklarında dehşete düştüler
16 yıldır işlettikleri mağazada ilki yaşadılar Çocukça sevinçleri kamerada 16 yıldır işlettikleri mağazada ilki yaşadılar! Çocukça sevinçleri kamerada
4 ay içerisinde 51 kilo veren kadının yaşadığı değişim olay 4 ay içerisinde 51 kilo veren kadının yaşadığı değişim olay
Süper Lig ekibi karıştı Taraftarlar tesisi bastı Süper Lig ekibi karıştı! Taraftarlar tesisi bastı
Jiletle çevreye rahatsızlık verdi, sonrası korkunç Jiletle çevreye rahatsızlık verdi, sonrası korkunç
İsrail, Özgürlük Filosu’na ait gemiye saldırdı Aktivistler alıkonuldu İsrail, Özgürlük Filosu'na ait gemiye saldırdı! Aktivistler alıkonuldu

23:24
Fenerbahçe ile de anılıyordu Sörloth sürprizini duyurdular
Fenerbahçe ile de anılıyordu! Sörloth sürprizini duyurdular
22:58
Gözaltındaki suç örgütü lideri Necati Arabacı tutuklandı
Gözaltındaki suç örgütü lideri Necati Arabacı tutuklandı
22:47
Virginia Fonseca kendisini aldatan Real Madridli yıldızı kapının önüne koydu
Virginia Fonseca kendisini aldatan Real Madridli yıldızı kapının önüne koydu
21:32
İrem Derici: Gerekirse mahalle mahalle gezip tertemiz sonuçları herkesle paylaşacağım
İrem Derici: Gerekirse mahalle mahalle gezip tertemiz sonuçları herkesle paylaşacağım
21:29
İsrail’in alıkoyduğu Türk vekillerden haber var Akıbetleri belli oldu
İsrail'in alıkoyduğu Türk vekillerden haber var! Akıbetleri belli oldu
20:56
İspanya’dan İsrail’e silah ambargosu kararı
İspanya'dan İsrail'e silah ambargosu kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2025 01:43:15. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail Başkonsolosluğu önünde Filistin'e destek eylemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.