İsrail, Batı Şeria'daki Şehirleri Bariyerlerle Kapattı - Son Dakika

İsrail, Batı Şeria'daki Şehirleri Bariyerlerle Kapattı

İsrail, Batı Şeria\'daki Şehirleri Bariyerlerle Kapattı
Son Güncelleme: 08.10.2023 12:25

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da şehirlerin girişlerine toprak, beton ve demir bariyerler kurarak, şehirler arasındaki bağlantıları kesti. İsrail ordusu ayrıca ek askeri kontrol noktaları oluşturdu ve bu noktalara yaklaşmaya çalışan araçlara ateş açtı. Batı Şeria'da bankaların kapılarını kapattığı ve ilköğretim ile üniversitelerde eğitime ara verildiği belirtildi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da şehirlerin etrafını bariyerlerle kapattı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Batı Şeria'daki kentlerin girişlerine toprak, beton, demir bariyerler kurarak, şehirler arasındaki bağlantıları kesti.

İsrail ordusunun çeşitli bölgelerde ek askeri kontrol noktaları oluşturduğu, bu noktalara yaklaşmaya çalışan araçlara ateş açtığı aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'teki Filistinliler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına tepki için kepenk indirmişti.

Batı Şeria'da bankaların da kapılarını kapattığı ilköğretim ve üniversitelerde eğitime ara verildiği belirtilmişti.

Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Eğitim, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail, Batı Şeria'daki Şehirleri Bariyerlerle Kapattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail, Batı Şeria'daki Şehirleri Bariyerlerle Kapattı - Son Dakika
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