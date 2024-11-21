İsrail Beyrut\'a hava saldırısı düzenledi

Dünya

MHP\'den istifası istenen 3 milletvekili ile ilgili \'Kaçak altın\' iddiası

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Şiddetli saldırıların ardından bölgede çok sayıda bina yerle bir olurken Dahiye semalarını toz ve duman bulutu kapladı.

Lübnan 'ın başkenti Beyrut 'un Hureyk ve Hades bölgelerindeki mahalleleri hedef alan İsrail ordusu, şiddetli hava saldırıları düzenledi.

NE OLMUŞTU?

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından, Hades ve Hureyk bölgelerindeki bazı binaların işaretli olduğu 3 harita yayınlayarak saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Adraee, işaretli binaların tahliye edilmesi ve en az 500 metre uzaklaşılması uyarısında bulunmuştu.

İsrail ordusu, sabaha karşı da Dahiye bölgesine 3 hava saldırısı düzenlemişti.