İsrail, Cenin'deki saldırılarına devam ediyor - Son Dakika
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İsrail, Cenin'deki saldırılarına devam ediyor

04.07.2023 09:07

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki kuşatma ve saldırıları ikinci gününde sürdürüyor. Cenin Mülteci Kampı'na yapılan baskın ve hava saldırıları sonucunda 10 Filistinli hayatını kaybederken, yaklaşık 100 kişi yaralandı. İsrail ordusu, bölgedeki askeri faaliyetlerine devam ederken, patlayıcı depolama alanları ve muharebe harekat yönetim odaları imha edildi.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki kuşatma ve saldırıları ikinci gününde devam ediyor.
İsrail güçlerinin dün gece saatlerinde Cenin Mülteci Kampı'na başlattığı baskın ve hava saldırıları ikinci gününe girdi.
Saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 10'a yükselirken, 20'si ağır yaklaşık 100 kişi yaralandı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, bu sabah Merc bin Amir bölgesinde bir Filistinlinin daha İsrail askerlerince öldürüldüğünü kaydetti.
İsrail'in çok sayıda asker, zırhlı araç, buldozerler ve insansız hava araçlarıyla kuşatmasını sürdürdüğü bölgeden sık sık patlama sesleri geliyor.
Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ordu ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak), Cenin ve Cenin Mülteci Kampındaki askeri faaliyetine devam ettiği bildirildi.
Açıklamada, ordunun 20 hava saldırısı gerçekleştirdiği, bunların yaklaşık yarısının birliklerin hareket etmesine izin vermek için açık alanlara yapılan saldırılar olduğu, geri kalan saldırıların ise çevredeki tehditlerin ortadan kaldırılması için gerçekleştirildiği kaydedildi.
Ordu güçlerinin, gece boyunca askeri faaliyetlerine devam ettiği vurgulanan açıklamada, patlayıcı depolamak için kullanılan bir mekan, iki muharebe harekat yönetim odası ve bazı patlayıcıların bulunduğu ve imha edildiği belirtildi.

Kaynak: AA
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Batı Şeria, Şin Bet, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail, Cenin'deki saldırılarına devam ediyor - Son Dakika


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