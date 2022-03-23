İsrail'de bir alışveriş merkezi yakınında bıçak ve araçla yapılan saldırıda 4 kişi öldürüldü - Son Dakika
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BBC

İsrail'de bir alışveriş merkezi yakınında bıçak ve araçla yapılan saldırıda 4 kişi öldürüldü

23.03.2022 00:43
İsrail'de bir alışveriş merkezi yakınında bıçak ve araçla yapılan saldırıda 4 kişi öldürüldü

İsrail'de bıçak ve araçla düzenlenen saldırıda 4 kişinin öldürüldüğü açıklandı.

İsrail'de bıçak ve araçla düzenlenen saldırıda 4 kişinin öldürüldüğü açıklandı. Olayda yaralananlar da bulunuyor.

Saldırı ülkenin güneyindeki Berşeba kentinde, bir alışveriş merkezi dışında düzenlendi.

Saldırganın bıçakladığı 3 kişi ve sonrasında araçla çarptığı bir kişi kurtarılamadı.

Saldırgan bir otobüs şoförü tarafından vurularak öldürüldü.

İsrail iç güvenlik teşkilatı Şir Bet saldırganın daha önce IŞİD destekçisi olmak suçuyla ceza yatmış İsrail vatandaşı bir Arap olduğunu duyurdu.

Şin Bet saldırganın ismini Muhammad Galeb Ahmad Abu Alkiyan olarak açıkladı

Saldırganın Berşeba kentine 20 kilometre uzaklıktaki Hura'da bir dönem öğretmenlik yaptığı da aktarıldı.

Saldırı nasıl gerçekleşti?

Polisin aktardığına göre, saldırı Alkiyan'ın bir benzin istasyonunda bir kadını bıçaklaması ile başladı. Saldırgan daha sonra BIG isimli alışveriş merkezi dışında bir bisikletliye araçla çarptı. Ardından da yolun karşısındaki ikinci bir alışveriş merkezindekilere bıçakla saldırdı. Muhammad Galeb Ahmad Abu Alqian burada bir otobüs şoförü tarafından vurularak öldürüldü.

Olayın görüntülerinde Alkiyan'ın elinde büyük bir bıçağı insanlara salladığı görülüyor.

Daha sonra otobüs şoförü olduğu öğrenilen kişiye yöneldiği sırada bu kişi tarafından vuruluyor. Saldırgana üç el ateş edildiği görülüyor.

Olayda yaralananlar da oldu ve bazısı kritik durumdaki bu kişiler tedavi altına alındı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in "çakalca bir terörist saldırı" dediği olay, İsrail'de son yıllardaki en ölümcül saldırı olarak da kayda geçti.

İsrail'deki yaklaşık 10 bin otobüs şoförü saldırılara karşı müdahale eğitimi aldı.

Bu aynı zamanda, Cumartesi gününden bu yana benzer şekildeki üçüncü saldırı oldu.

Haaretz gazetesi, saldırıların Ramazan ayı öncesi gerçekleşmesine dikkat çekiyor.

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Son Dakika Dünya İsrail'de bir alışveriş merkezi yakınında bıçak ve araçla yapılan saldırıda 4 kişi öldürüldü - Son Dakika

BBC

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