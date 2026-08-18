Netanyahu\'dan Erdoğan\'lı seçim afişi

(ANKARA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisinin seçim kampanyası afişinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, İran'ın dini lideri Mucteba Hamaney ve Hizbullah lideri Naim Kasım'ın fotoğrafları bir arada kullanılarak, "Netanyahu'nun kaybetmesini istiyorlar" ifadelerine yer verildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki sağcı Likud partisi, ekimde yapılacak seçimler öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını seçim kampanyasında kullandı.

Tel Aviv'deki reklam panosunda, "Netanyahu'nun kaybetmesini istiyorlar... Kazanmalarına izin vermeyin" mesajıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, İran'ın dini lideri Mucteba Hamaney ve Hizbullah lideri Naim Kasım'ın fotoğrafları bir arada kullanıldı.

Netanyahu da afişin fotoğrafını önceki gün sosyal medya hesaplarından paylaşırken, Mamdani'nin kendisini "savaş suçlusu" olarak nitelendirdiği açıklamalarının yer aldığı bir video yayımladı. Videoda ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Netanyahu'nun yaptıklarının Hitler'den geri kalır yanı var mı? Netanyahu şunu bil, gidicisin gidici" sözleri yer alıyor.

İsrail'de genel seçimler 27 Ekim'de yapılacak. Seçimler, 7 Ekim 2023'te başlayan Gazze Savaşı'nın ardından İsrail'de yapılacak ilk genel seçim olacak.