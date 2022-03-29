İsrail'de motosikletli saldırgan sokaktakilere ateş açtı: En az 5 ölü - Son Dakika
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BBC

İsrail'de motosikletli saldırgan sokaktakilere ateş açtı: En az 5 ölü

29.03.2022 22:17
İsrail'de motosikletli saldırgan sokaktakilere ateş açtı: En az 5 ölü

İsrail'de son bir hafta içinde düzenlenen üçüncü ölümlü saldırıda en az 5 kişi silahla vurularak öldürüldü.

İsrail'de son bir hafta içinde düzenlenen üçüncü ölümlü saldırıda en az 5 kişi silahla vurularak öldürüldü.

Saldırı Tel Aviv'in dış mahallerinden Bnei Brak'ta yaşandı.

Görgü tanıklarının aktarımına göre, saldırgan insanların üzerine motosiklet üzerinden ateş açtı.

Olayı gerçekleştiren saldırgan da polis tarafından vurularak öldürüldü.

Jerusalem Post gazetesi, öldürülen kişilerin karşılıklı sokaklarda olduğunu, bir kişinin de aracında ölü bulunduğunu aktarıyor.

Saldırının gerçekleştiği Bnei Brak, ülkede ultra-Ortodoks Yahudilerin en fazla yaşadığı yerlerden biri konumunda bulunuyor.

İsrail güvenlik güçleri, son bir haftada İsrail vatandaşı iki Arap tarafından düzenlenen saldırılar nedeniyle yüksek alarm durumundaydı.

Ramazan ayı öncesi saldırılar

Saldırı sonrası bir güvenlik zirvesi yapan İsrail Başbakanı Naftali Bennett, "İsrail, Arap terörizm dalgası ile karşı karşıya" dedi.

23 Mart'ta da Berşeba kentinde bir alışveriş merkezi dışında düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 kişi öldürülmüştü.

Pazar günü de Tel Aviv yakınlarında iki İsrail polisi silahla vurularak öldürüldü.

İsrail basını saldırıların Ramazan ayı öncesi gerçekleşmesine dikkat çekiyordu.

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Tel Aviv, İsrail, Polis, Arap, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'de motosikletli saldırgan sokaktakilere ateş açtı: En az 5 ölü - Son Dakika

BBC

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