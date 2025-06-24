İSRAİL Başbakanlık Ofisi, ateşkesin kabul edildiğini duyurdu.
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes önerisinin kabul edildiği bildirildi. Açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ilerleyen saatlerde açıklama yapacağı belirtilerek, "İsrail'in ateşkesin ihlaline güçlü şekilde karşılık vereceği" ifade edildi.
Son Dakika › Dünya › İsrail'den Ateşkes Açıklaması - Son Dakika
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