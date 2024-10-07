İsrail\'den Beyrut\'a Hava Saldırısı

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İSRAİL ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yeni bir hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Bombardımanın ardından bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.

Lübnan makamları ise hava saldırısında can kaybı olup olmadığına dair bir açıklama yapmadı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Dahiye'de 'bir hedefe' hava saldırısı düzenlendiği belirtildi. Saldırının hedefine yönelik detay verilmezken, bombardımana ilişkin bilgilerin daha sonra açıklanacağı kaydedildi.