İsrail'den Gazze'ye Kara Harekatı

(ANKARA) - İsrail ordusu, "Gideon'un Savaş Arabaları" operasyonu kapsamında Gazze'nin kuzey ve güneyinde kapsamlı kara harekatı başlattığını; 670'ten fazla hedefin havadan vurulduğunu ve kara birliklerinin kritik bölgelere konuşlandığını duyurdu.

İsrail ordusunun resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "geçen günlerde İsrail Güney Komutanlığı'na bağlı ordu birliklerinin, hem muvazzaf hem de yedek askerler dahil olmak üzere, 'Gideon'un Savaş Arabaları' kapsamında Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyinde kapsamlı kara operasyonlarına başladığını" bildirdi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Geçtiğimiz hafta boyunca İsrail Hava Kuvvetleri, düşman hazırlıklarını bozmak ve kara operasyonlarını desteklemek için Gazze Şeridi boyunca 670'ten fazla Hamas terör hedefini vurarak, bir ön saldırı dalgası gerçekleştirdi. Vurulan hedefler arasında silah depolama tesisleri, yeraltı terörist altyapı alanları, tanksavar füze rampaları ve teröristler vardı. İsrail Hava Kuvvetleri Gazze Şeridi'ndeki operasyon birliklerine sürekli destek sağlamaya devam ediyor.

Şu ana kadar onlarca teröristi etkisiz hale getiren birlikler, teröristlerin yer altı ve yer üstündeki altyapı tesislerini imha etti ve şu anda Gazze Şeridi'ndeki kilit noktalara konuşlanmış durumdalar. İsrail ordusu, İsrailli sivilleri korumak amacıyla Gazze Şeridi'ndeki terör örgütlerine karşı gerektiği şekilde operasyon düzenlemeye devam edecektir."