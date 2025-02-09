İsrail'den Hizbullah'a Hava Saldırısı - Son Dakika
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Dünya

İsrail'den Hizbullah'a Hava Saldırısı

İsrail, ateşkese rağmen Hizbullah'ın bölgelerine insansız hava aracı saldırısı düzenledi, 6 ölü.

09.02.2025 10:36
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(ANKARA) - Hizbullah arasında süren ateşkese rağmen İsrail, Beka bölgesinin doğusundaki Şaara bölgesini hedef alarak, insansız hava aracı saldırısı düzenledi. Saldırıda, 6 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İsrail ile Hizbullah arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ve Şubat 2025'in ortasına kadar uzatılan ateşkes ortamında İsrail'in düzenlediği bir hava saldırısında Lübnan'ın doğusunda 6 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Lübnan Ulusal Haber Ajansı, bir insansız hava aracının dün Beka bölgesinin doğusundaki Cenneta kasabası yakınlarındaki Şaara bölgesini hedef aldığını bildirdi. İsrail'in saldırıları nedeniyle ateşkesin "kırılgan" olduğu belirtiliyor.

İsrail ordusu bir açıklama yayınlayarak, "hedeflerin stratejik silahların üretimi ve depolanması için kullanılan bir sahadaki Hizbullah görevlileri" olduğunu iddia etti. İsrail ordusu ile Hizbullah arasındaki çatışmaları durduran ve 27 Kasım'da imzalanan ateşkes anlaşmasına atıfta bulunulan açıklamada, "Bölgedeki faaliyetler, İsrail ile Lübnan arasındaki anlaşmaların açık bir ihlali olarak değerlendirilmektedir" denildi.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail, Hizbullah mevzileri olduğunu söylediği yerlere karşı askeri operasyonlarına devam etti. Ateşkes anlaşması, 26 Ocak'ta sona erecek 60 günlük bir uygulama süresi öngörürken, İsrail anlaşmanın Lübnan tarafından tam olarak uygulanmadığını iddia ederek, askerlerinin güney Lübnan'dan çekilmesini geciktirdi.

Ateşkes şartlarına göre Lübnan ordusu, Hizbullah güçlerinin yerini alarak güneyde Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNIFIL) askerleriyle birlikte konuşlanacaktı.

İsrail ayrıca Hizbullah'ın kalesi sayılan doğu Beka Vadisi'nde de üst üste saldırılar düzenledi. İsrail ordusunun, 31 Ocak'ta Suriye sınırı yakınlarındaki birçok Hizbullah hedefini vurduğunu iddia etmesi üzerine en az iki kişi öldü.

Hizbullah yetkilisi İbrahim Musavi, hava saldırılarını "çok tehlikeli bir ihlal, açık ve bariz bir saldırganlık" olarak nitelendirerek kınadı ve Lübnan'a İsrail'in devam eden saldırılarını durdurma çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya İsrail'den Hizbullah'a Hava Saldırısı - Son Dakika

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