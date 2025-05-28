İsrail'den Husi'lere Yanıt: Havalimanı Hedef Alındı

(ANKARA) - İsrail, Husilerin geçen haftaki füze saldırılarına karşılık Sana Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldı. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, havalimanındaki son uçağın imha edildiğini duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetleri, bugün Husilerin geçen hafta İsrail'e düzenlediği balistik füze saldırılarına karşılık olarak, Yemen'in Sana uluslararası havalimanına hava saldırısı düzenledi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Hava Kuvvetleri'nin, "Husilerin havalimanında kullanmak zorunda kaldıkları son uçağı da imha ettiğini, bunun İsrail'in son birkaç ay içinde havalimanına birçok kez saldırmasının ardından gerçekleştiğini" söyledi.

Katz ayrıca, İsrail'in Husileri gelecekte ülkelerine yönelik saldırılardan caydırmak için hava ve deniz ablukası başlattığını ya da başlatma sürecinde olduğunu dile getirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da ülkenin Husilere yönelik saldırısını doğruladı ve "Bunu güç kullanarak anlamayanlar, daha da büyük bir güç kullanarak anlayacaklardır" dedi.