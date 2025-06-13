İsrail\'den İran\'a Saldırının İlk Aşaması Tamamlandı

İSRAİL ordusu, İran'a yönelik saldırının ilk aşamasının tamamlandığını açıkladı.

İsrail ordusu tarafından yapılan duyuruda, İran'a yönelik saldırılarda onlarca savaş uçağının yer aldığı belirtildi ve "İran'ın çeşitli bölgelerindeki nükleer tesisler de dahil olmak üzere çok sayıda askeri hedefe yönelik saldırıları kapsayan ilk aşama tamamlandı" denildi.

İsrail ordusu, "İran'ın nükleer programını hedef alan önleyici, hassas ve eşgüdümlü bir saldırı" başlattıklarını açıklarken, vatandaşlarını koruma gerekçesiyle 'gerektiğinde her yere saldırırız' tehdidinde bulundu.