İsrail'den kalkışa hazırlanan AnadoluJet uçuşu yolcuların kaza fotoğrafları alması üzerine iptal edildi - Son Dakika
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BBC

İsrail'den kalkışa hazırlanan AnadoluJet uçuşu yolcuların kaza fotoğrafları alması üzerine iptal edildi

10.05.2022 16:38
İsrail'den kalkışa hazırlanan AnadoluJet uçuşu yolcuların kaza fotoğrafları alması üzerine iptal edildi

İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'ndan kalkmak üzere hazırlanan bir AnadoluJet uçuşu, yolcuların telefonlarına uçak kazası görüntüleri içeren mesajlar gelmesi üzerine iptal edildi.

İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'ndan kalkmak üzere hazırlanan bir AnadoluJet uçuşu, yolcuların telefonlarına uçak kazası görüntüleri içeren mesajlar gelmesi üzerine iptal edildi.

İsrail havacılık müdürlüğü, olay sırasında uçağın kalkışa hazırlandığını açıkladı.

Gelen mesajlar üzerine yolcular ve mürettebat uçaktan indirildi ve bagaj kontrolü yeniden yapıldı.

Olayla ilgili şüpheli olduğu belirtilen İsrailli gençlerin sorgusu devam ediyor.

160 yolcusu bulunan AnadoluJet'e ait Boeing 737 tipi uçak kalkış pozisyonundayken, yolcuların aldıkları fotoğraflarla ilgili mürettebatı uyarması üzerine kaptana haber verildi. Uçuşun kaptanı terminale geri dönmeye karar verdi.

İbranice yayın yapan Ynet haber sitesi, görüntülerin kullanıcıların bir Apple cihazından diğerine kısa mesafeden dosya göndermelerini sağlayan Apple hizmeti AirDrop üzerinden paylaşıldığını bildirdi. Tüm görüntülerin iPhone'lardan alındığını belirtiliyor.

Ynet, resimlerde 2009'da Hollanda'da düşen bir Türk Hava Yolları uçağının ve 2013'te ABD'de düşen başka bir uçağın görüntülerinin olduğunu aktardı.

Gerekli kontroller yapıldıktan sonra yolculara isterlerse, uçağa yeniden binebilecekleri veya İsrail'de kalabilecekleri söylendi. Uçak beş saat rötar yaptı.

Ben Gurion Havalimanı'nda iki hafta önce bir başka güvenlik endişesi yaşanmıştı. ABD'den bir aile, check-in sırasında eve hatıra olarak götürmek için yanlarına aldıklarını söyledikleri patlamamış bir top mermisini gösterdiğinde bir kaos yaşanmıştı.

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Son Dakika Dünya İsrail'den kalkışa hazırlanan AnadoluJet uçuşu yolcuların kaza fotoğrafları alması üzerine iptal edildi - Son Dakika

BBC

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