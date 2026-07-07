İsrail\'den Lübnan\'a Saldırı

İSRAİL'in, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye iline saldırı düzenlediği bildirildi.

Lübnan basını, İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA), Nebatiye'ye bağlı Haddasa beldesine art arda 4 ses bombası attığını duyurdu. İsrail ordusunun, Nebatiye'nin Beyt Yahun beldesini topçu atışlarıyla hedef aldığı ve eş zamanlı Konin beldesinde patlatma gerçekleştirdiği de belirtildi.