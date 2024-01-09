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İsrail'den, Lübnan'da Hizbullah Komutanı'nın cenaze töreninin yapıldığı alana hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var - Son Dakika
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İsrail'den, Lübnan'da Hizbullah Komutanı'nın cenaze töreninin yapıldığı alana hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var

İsrail, Lübnan'da öldürdüğü Hizbullah Komutanı Wissam Tawil'in cenaze törenine de saldırı düzenledi. Hava saldırısında en az 3 kişi can verdi.

09.01.2024 - 14:34,  Güncelleme: 14:49
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Lübnan'da Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Wissam al-Tawil, İsrail'in dün düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti. İsrail Tawil'in bugünkü cenaze törenine de hava saldırısında bulundu, en az 3 kişi yaşamını yitirdi.

İSRAİL, HİZBULLAH'IN ÜST DÜZEY KOMUTANLARINDAN BİRİNİ ÖLDÜRDÜ

İsrail, Lübnan'ın güneyine saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Lübnan güvenlik kaynakları, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Khirbet Selme'ye düzenlediği SİHA saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Wissam Tawil'in öldürüldüğünü, saldırıda Tawil'in içerisinde bulunduğu aracın hedef alındığını belirtti.

İSRAİL'E KARŞI ÇOK SAYIDA SALDIRIDA YER ALDI

Ölümü Hizbullah tarafından doğrulanan Tawil, 7 Ekim'den bu yana İsrail tarafından öldürülen en üst düzey Hizbullah komutanı olarak kayıtlara geçti. Hizbullah'a 1989 yılında katılan 58 yaşındaki Tawil, İsrail'e karşı çok sayıda saldırıda görev aldı.

İSRAİLLİ BAKAN: HİZBULLAH'IN AJANLARINI HEDEF ALIYORUZ

Saldırıyı İsrail'in düzenlediğini belirten Dışişleri Bakanı Katz, "Bu savaşın bir parçası; Hizbullah ajanlarını, altyapısını ve İsrail'i caydırmak için kurdukları sistemleri hedef alıyoruz." dedi.

CENAZEYİ DE KANA BULADILAR

Öte yandan İsrail, Lübnan'da öldürdüğü Hizbullah Komutanı Wissam Tawil'in cenaze törenine de saldırı düzenledi. Hava saldırısında en az 3 kişi can verdi.

İsrail\'den, Lübnan\'da Hizbullah Komutanı\'nın cenaze töreninin yapıldığı alana hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var
YORUMLAR (1)
  • Serkan Çakar: bu israil iyice zıvanadan çıktı üç maymunu oynamayın artık şuna dur deyin Yanıtla 4 0

Lübnan, İsrail, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'den, Lübnan'da Hizbullah Komutanı'nın cenaze töreninin yapıldığı alana hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'den, Lübnan'da Hizbullah Komutanı'nın cenaze töreninin yapıldığı alana hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var - Son Dakika
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