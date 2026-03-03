İsrail\'den Lübnan\'ın güneyine hava saldırısı

İsrail ordusu, Lübnan'da 2 Mart'ta başlattığı yoğun hava saldırılarını sürdürüyor.

İSRAİL LÜBNAN'I BİR KEZ DAHA VURDU

Savaş uçaklarının çok sayıda noktayı hedef aldığı saldırılarda sivil yerleşim yerlerinde büyük yıkım meydana gelirken, bölgeden yükselen dumanlar ve harabeye dönen binalar kameralara yansıdı.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları, Sayda kentinin Büyük Bostan Mahallesi'nde Cemaat-i İslami'nin merkezini hedef aldı. İsrail uçakları ayrıca ülkenin güneyindeki Mivdon, Davudiyye, Kefer Tebnit ve Yukarı Nebatiye beldelerine saldırılar düzenledi.

Davudiyye'deki hava saldırısında 14 kişinin yaralandığı bildirildi. Uçaklar ayrıca Sayda kentinde saldırı tehdidi yapılan bir binayı bombaladı.