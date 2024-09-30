İsrail'den Yemen'de Husi Hedeflerine Saldırı

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İSRAİL Savunma Kuvvetleri (IDF), Yemen'de Husileri hedef alan hava saldırıları düzenlendiğini duyurdu. Saldırıda güç santrali ve limanın hedef alındığı, bu limandan Husiler tarafından İran yapımı silahların bölgeye gönderildiği ifade edildi.

IDF'ten yapılan açıklamada dün Yemen'de Husileri hedef alan hava saldırıları düzenlendiği belirtilerek, "İsrail Hava Kuvvetleri, Yemen'deki Husi terör rejiminin İsrail'e yönelik son saldırılarına karşılık olarak bu rejime ait askeri hedefleri vurdu. Hedefler arasında Husiler tarafından askeri malzeme ve petrolün yanı sıra İran silahlarının bölgeye aktarılmasında kullanılan enerji santralleri ve bir liman da bulunuyordu. Husiler geçtiğimiz yıl boyunca İran'ın yönlendirmesi ve finansmanı altında ve Iraklı milislerle işbirliği içinde İsrail Devleti'ne saldırmak, bölgesel istikrarı baltalamak ve küresel seyrüsefer özgürlüğünü sekteye uğratmak amacıyla faaliyet göstermiştir.IDF, İsrail Devleti vatandaşlarına yönelik tüm tehditlere karşı uzak ya da yakın her mesafede operasyonlarını sürdürmeye kararlıdır" denildi.