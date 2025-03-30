İsrail, Doğu Kudüs ve Batı Şeria\'daki İşgali Genişletme Kararını Onayladı

İsrail'de, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki işgali genişletecek karara onay verildi.
İsrail Başbakanlık Ofisi, kabinenin, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan ve Kudüs'ün 7 kilometre doğusunda yer alan Maale Adumim yerleşim birimi çevresine yol yapım kararını onayladığını bildirdi. Açıklamada, "Yerleşimi, güvenliği ve tüm bölge sakinlerinin refahını güçlendirecek tarihi bir karar." iddiasında bulunuldu.
İsrail kabinesi, kararı, Filistinlilerin kesintisiz seyahat edebileceği iddiasıyla " Beytüllahim'den çıkan bir Filistinli kontrol noktalarından geçmeden Eriha bölgesine ulaşabilecek." şeklinde savundu. Ancak kararla birlikte bölgede Filistinlilerin toprakları gasbedilerek oluşturulan yerleşimlere özel yeni yollar yapılmasının önünün açılacağı belirtiliyor.
Filistin kasabalarını birbirine bağlayacak söz konusu yollar sayesinde, Filistinlilerin Maale Adumim yerleşimine giden yolları kullanmasının önüne geçilmesi bekleniyor. Yedioth Ahronoth gazetesi, bu hamleyle "Filistinlilerin bölgenin güzergahından ve şehirleri birbirine bağlayan yollardan uzaklaştırılacağını" yazdı. Kudüs'ün 7 kilometre doğusundaki Maale Adumim yerleşimine giden yolların sadece Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin kullanımına sunulmasıyla İsrail'in bölgeyi ilhak etmesinin yolunun açılacağı yorumu yapıldı.
Savunma Bakanı Yisrael Katz, yaptığı açıklamada, söz konusu kararın İsrail'in Batı Şeria'daki işgalini pekiştireceğini "Yapılan yollar Batı Şeria'daki hakimiyetimizi güçlendirecektir." sözleriyle itiraf etti. İsrail Ulaştırma ve Yol Güvenliği Bakanı Miri Regev ise bu kararla "Maale Adumim" yerleşimiyle Batı Kudüs arasındaki "E1" yerleşim alanının genişletilmesinin önünün açıldığı itirafında bulundu.
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