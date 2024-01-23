 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail'e Gazze'de büyük şok! 21 asker çöken binanın altında kalarak can verdi - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail'e Gazze'de büyük şok! 21 asker çöken binanın altında kalarak can verdi

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'de 25 binden fazla Filistinliyi katleden İsrail ordusu, dün savaştaki en büyük asker kaybını yaşadı. Gazze'de bir binayı kuşatıp mayın kullanarak yıkmaya çalışan 21 İsrail askeri, Hamas'ın attığı füzenin mayına isabet etmesi sonucu yıkılan binanın altında kalarak hayatını kaybetti.

23.01.2024 - 09:36,  Güncelleme: 10:12
Abone Ol

Gazze'de 3,5 ayda 25 binden fazla kişiyi katleden İsrail ordusu, Hamas'la çatışmalarda savaştaki en büyük asker kaybını yaşadı.

21 ASKER ÇÖKEN BİNANIN ALTINDA KALDI

Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda bir binayı kuşatan İsrail askerleri, çöken binanın altında kaldı. Hamas militanlarının RPG ile ateş açtığı İsrail askerlerinin yedek ordu birliğinde görevli olduğu bildirildi. Ordu sözcüsü Daniel Hagari, olayda 21 yedek askerin öldüğünü duyurdu.

İsrail'e Gazze'de büyük şok! 21 asker çöken binanın altında kalarak can verdi

HAMAS'IN FÜZESİ MAYINA İSABET ETTİ

İsrail basını, isimleri açıklanan askerlerin Hamas'la çatışmalarda binaları mayın kullanarak yıkmakla görevli olduğunu aktardı. Hamas'ın attığı bir füzenin mayına isabet etmesi sonucu binanın askerlerin üzerine yıkıldığı tahmin ediliyor.

İSRAİL SON DÖNEMDE CİDDİ KAYIPLAR VERİYOR

İsrail ekipleri olayın ardından hemen bölgeye giderek yaralı askerleri kurtarmaya çalıştı. İsrail'in Gazze'de hızla artan askeri kayıpları ve esirlerin durumu, ülkede savaş karşıtı hareketi ve ateşkes çağrılarını güçlendiriyor.

İsrail\'e Gazze\'de büyük şok! 21 asker çöken binanın altında kalarak can verdi
YORUMLAR (26)
  • haydar topçu: Sayılarının artması dileğiyle Yanıtla 23 806
  • barbaros hayrettin paşa: Beter olsunlar gazzeyi mezar yaptılar kendileri de o mezarda bogulsunlar Yanıtla 11 558
  • Yusuf Gümüşsoy: İçimiz soğudu biraz, Allah sayıları arttırsın. Yanıtla 11 485
  • yusuf: yaradanın adaleti diyelim Yanıtla 9 469
  • Kaya Kaya: Amin Amin Amin Yanıtla 10 432
  • cemal köse: Mutlu bir haber. Allah böyle haberlerin sayısını artırsın. Yanıtla 8 374
  • Selim Erkaynak: Can vermedi geberdi Yanıtla 8 340
  • güneş güneş: ohhh beter olsunlar, yahudi sistemi batsın Yanıtla 10 320
  • osman şahin: Kandan gözyaşından ölümlerden keyif alan sevinen ne çok mahluk var Yanıtla 259 53
  • Alirıza Varol: zulme rıza zulümdür... 31 131
Tüm yorumlar için tıklayınız

İsrail, Hamas, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'e Gazze'de büyük şok! 21 asker çöken binanın altında kalarak can verdi - Son Dakika


22:39
Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor
22:16
Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54
Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48
Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22
Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18
Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12
Galibiyeti unutan Volkan'a 'Ayrılacak mısın?' diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor

Son Dakika
22:39 Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor
22:16 Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54 Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48 Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22 Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18 Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12 Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının başını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 22:59:52. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail'e Gazze'de büyük şok! 21 asker çöken binanın altında kalarak can verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement