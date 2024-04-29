Şişli Mecidiyeköy'de Kenyalı kadın polise direndi, soyundu - Son Dakika
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Şişli Mecidiyeköy'de Kenyalı kadın polise direndi, soyundu

Şişli Mecidiyeköy'de polisin pasaport kontrolü yapmak istediği Kenyalı kadın, oturma izni olmayınca soyunarak polise direndi. Arbedede polis ekibi, kadına üstünü örtmek için battaniye ile müdahale etti. Yaşananlar kameralara yansırken, soyunan kadının o anlarını uyarılara rağmen kayda alan iki şahıs ise polise hakaret ve iftirada bulununca gözaltına alındı.

29.04.2024 10:21
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Şişli Mecidiyeköy'de polisin pasaport kontrolü yapmak istediği Kenyalı kadın, oturma izni olmayınca soyunarak polise direndi. Arbedede polis ekibi, kadına üstünü örtmek için battaniye ile müdahale etti. Yaşananlar kameralara yansırken, soyunan kadının o anlarını uyarılara rağmen kayda alan iki şahıs ise polise hakaret ve iftirada bulununca gözaltına alındı.
Olay, dün saat 13.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy metro istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde kimlik kontrolü yapan polis ekibi, Kenya uyruklu bir kadını durdurdu. Ancak oturma izni biten ve üstünde pasaportu olmayan kadın, polise tartışmaya başladı. O esnada kadına gözaltına alınmamak için soyunmaya başladı. İç çamaşırıyla kalan kadına, kadın polis memurları üstünü örtmek için battaniye ile müdahale etti.
Oturma izni bitince soyunarak polise direndi
Kadın gözaltına alınacağı esnada metro istasyonundaki iki şahıs, o anları kayıt altına almaya başladı. Polise çeşitli iftira ve hakaretlerde bulunan iki şahıs, uyarılara rağmen izinsiz olarak kayıt almaya devam edince polis tarafından gözaltına alındı. Pasaportu olmayan ve oturma izni biten kadın, emniyette ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin yapılması sonrasında sınır dışı işlemlerinin tamamlanması için geri gönderme merkezine gönderildi.
İzinsiz kayıt alan iki şahıs gözaltına alındı
Kadın ayrıca kendisini izinsiz kayıt altına alan iki şahıstan da şikayetçi oldu. Gözaltına alınan iki şahıs, E.V. ve kadın E.E.'nin emniyette çeşitli suçlardan 12 adet kaydı olduğu ortaya çıktı. Şahısların adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Mecidiyeköy, Şişli, Kenya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şişli Mecidiyeköy'de Kenyalı kadın polise direndi, soyundu - Son Dakika

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