İsrail'de cep telefonlarına yönelik siber saldırı başlatıldığı duyuruldu. İddiaya göre, İsrail vatandaşlarının cep telefonlarına "Sığınaklara gitmeyin, saldırı olabilir" mesajları gönderildi.
İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan İsrail-İran çatışmaları her geçen şiddetlenerek devam ediyor. İki ülkede de çok sayıda kişi yaralanırken, can kaybı sayısı da artıyor.
Öte yandan saldırılar gün geçtikçe yeni biçimler alıyor. Son olarak İsrail'de cep telefonlarına yönelik siber saldırı başlatıldığı duyuruldu. İddiaya göre, İsrail vatandaşlarının cep telefonlarına "Sığınaklara gitmeyin, saldırı olabilir" mesajları gönderildi.
Öte yandan İran, savaşın başından bu yana İsrail'e en ağır darbeyi indirdi. İran Devrim Muhafızları, "İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tomer Bar etkisiz hale getirildi" açıklamasını yaptı.
Son Dakika › Dünya › İsrail'e siber saldırı! Telefonlara 'sığınaklara gitmeyin' mesajı gönderildi - Son Dakika
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