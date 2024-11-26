İsrail Ekonomi Bakanı\'ndan Aşırı Sağcı Açıklamalar: Gazze\'yi İşgal Etmek Mümkün

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(ANKARA) - Aşırı sağcı İsrail Ekonomi Bakanı Bezalel Smotrich, "Gazzelilerin yarısının iki yıl içinde ülkeyi terk etmelerini sağlayacak bir stratejiye" ilişkin açıklama yaptı. Smotrich, bu stratejinin Gazze Şeridi'nde "başarıyla uygulanmasının" ardından Batı Şeria'da da tekrarlanabileceğini ileri sürerek, "Gazze'yi işgal etmek kirli bir kelime değildir" dedi.

Bezalel Smotrich, yaptığı açıklamada, "İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi ve 2,2 milyon Filistinlinin yarısını iki yıl içinde göç etmeye 'ikna' etmesi gerektiğini" söyledi. Batı Şeria'daki İsrail belediyelerini temsil eden Yesha Konseyi tarafından düzenlenen bir konferansta konuşan Smotrich, "Gazze'nin nüfusunun iki yıl içinde mevcut büyüklüğünün yarısına düşeceği bir durum yaratmanın mümkün olduğunu" belirtti. Smotrich, "Bunun çok fazla paraya mal olmayacağını, olsa bile bunun bedelini ödemekten korkmamalıyız" diye konuştu.

"Gönüllü göçü teşvik etme stratejisinin uygulanması gerektiğini" savunan Smotrich, "Gazze'yi işgal edebilir ve iki yıl içinde nüfusu yarı yarıya azaltabiliriz" ifadelerini kullandı. "Gazze'yi işgal etmek kirli bir kelime değildir" diyen Smotrich, "Güvenlik kontrolünün maliyeti 1 trilyon 37 milyar dolar ise, bunu kollarımı açarak kabul edeceğim. Eğer İsrail'in güvenliğini sağlamak için gereken buysa, öyle olsun" dedi.

Smotrich gibi aşırı sağcı İsrail İçişleri Bakanı Itamar Ben Gvir'in de desteklediği "gönüllü göç" politikasını eleştirenler ise "Bunun bir savaş suçu olan zorla yerinden etmenin örtülü bir ifadesi olduğunu" dile getiriyor.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre Smotrich, Gazze'yi işgal etmenin İsrail ekonomisi üzerinde yaratacağı büyük etkiler konusunda uyarıda bulunan Hazine yetkililerinin yanı sıra İsrail güvenlik teşkilatı üyelerinin dile getirdiği endişelere atıfta bulundu. Smotrich, Hamas'ı yenmenin tek yolunun Gazze'deki yönetim kabiliyetlerini değiştirmek olduğunda ısrar ederek, bunu yapabilecek tek tarafın İsrail olduğunu, bunun da Gazze'deki Filistinlilerin sivil işlerinin yönetiminden İsrail Savunma Kuvvetleri'ni (IDF) sorumlu kılmak anlamına geldiğini söyledi.

Smotrich geçtiğimiz ay Gazze'de Yahudi yerleşimlerinin yeniden kurulması çağrısında bulunan bir etkinliğe katılan birkaç hükümet bakanından biriydi. Konferansa katılmadan önce Smotrich, İsrail'in geçmişte terk ettiği toprakların " İran'ın ileri terör üslerine" dönüştüğünü ve ülkeyi tehlikeye attığını öne sürdü. Bununla birlikte, Gazze'deki yerleşimlerin yeniden inşasına ilişkin ulusal tartışmanın "savaştan sonraki günle" ilgili olduğunu ve "normal demokratik yollarla" karar verileceğini kaydetti.