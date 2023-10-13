İsrail Enformasyon Bakanı Galet Distel istifa etti

İsrail'de Enformasyon Bakanı Galit Distel Atbaryan, bakanlığın görevlerinin kısıtlandığı ve boşuna para harcanmaması gerektiğini ifade ederek görevinden istifa etti. Distel, bakanlığın bütçesinin savaşta kullanılması gerektiğini söyledi.

"BAKANLIĞIN BÜTÇESİ SAVAŞTA KULLANILSIN"

Gelişmeyi X hesabından duyuran Bakan Distel, kendi bakanlığının görevini yapan başka bakanlıklar olduğunu ve bu sebeple bakanlığın boşuna bütçeden pay aldığını söyledi. Distel, bakanlığın bütçesinin savaşta kullanılması gerektiğini de sözlerine ekledi.