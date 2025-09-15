İsrail Gazze\'de UNRWA Binalarını Bombaladı

İSRAİL ordusunun son 4 günde Gazze'de Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na bağlı 10 binayı bombaladığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) sosyal medya hesabından, ajansın Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin açıklamaları paylaşıldı. Açıklamada, Gazze kentinde ve kuzeyinde güvenli bir yer kalmadığı, hava saldırılarının Filistinlileri bilinmezliğe doğru göç etmeye zorladığı belirtildi.

UNRWA'nın Gazze Vadisi'nin kuzeyindeki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda verdiği sağlık hizmetini saldırılar nedeniyle durdurmak zorunda kaldığı kaydedilen açıklamada, hayati önem taşıyan su ve sanitasyon hizmetlerinin ise yarı kapasiteyle verebildiği aktarıldı. Açıklamada, son 4 gün içinde Gazze'de 10 UNRWA binasının hedef alındığı, bunlar arasında binlerce yerinden edilmiş kişiye barınak olarak hizmet veren 7 okul ve 2 kliniğin bulunduğu ifade edildi.