İsrail, Hamas\'ın Han Yunus Tugayını Dağıttı, Refah\'a Yöneliyor

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hamas'ın Han Yunus kentindeki tugayını dağıttıklarını belirterek operasyonlara Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde devam edeceklerini açıkladı. Birleşmiş Milletlerin insan hakları ofisi ise Refah bölgesinde 1.3 milyonluk sivil halkın dar alanda çaresiz koşullarda yaşadığına dikkat çekerek saldırı olması durumunda sonucun felaket olacağı konusunda uyardı.
7 Ekim olayları sonrasında Gazze'nin kuzeyine yönelik bombardıman ve askeri operasyonlarda bulunan İsrail, Gazze'deki sivil halkı çatışmalardan kaçınmak için güvenli bölge olarak belirttikleri güneye yöneltmiş ve bu bölgelere tahliye koridorları açmıştı. Güvenli bölgelere gitmek için yerinden edilen Filistinli sivil halk, kuzeyden güneye doğru, Refah kenti ve çevresine yerleşmişti. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, dün akşam Hamas'ın Han Yunus kentindeki tugayını dağıttıklarını belirterek Refah'a doğru ilerleyeceklerini açıkladı.
Gallant açıklamasında "Hamas örgütünün Han Yunus Tugayı dağıldı, orada görevi tamamlayıp Refah'a devam edeceğiz. Güçlerimizin Hamas hedeflerine uyguladığı büyük baskı, bizi kaçırılanların geri dönüşüne yapabileceğimiz her şeyden daha fazla yaklaştırıyor. Sonuna kadar devam edeceğiz, başka yolu yok" dedi.
"KELİMENİN TAM ANLAMIYLA SOKAKTA YAŞIYORLAR"
Birleşmiş Milletlerin İnsan Hakları Filistin Ofisi Yüksek Komiseri Ajith Sunghay, 26 Ocak'ta açıklama yaparak bölgede toplanan 1.3 milyon insanın 'çaresizlik' koşullarında yaşadığına dikkat çekip şiddetin bu bölgeye taşınmasının 'ciddi sonuçlar' doğuracağı konusunda uyardı. Sunghay "Refah'ta, İsrail yetkilileri tarafından evlerini terk etmeleri emredilen, barınma imkanı olmayan, kelimenin tam anlamıyla sokakta yaşayan, sokaklardan kanalizasyon akan ve düzenin tamamen bozulmasına yol açan çaresizlik koşullarıyla evlerini terk etmeleri emredilen yerinden edilmiş insanları gördüm" ifadelerini kullandı.
Sunghay "Konuştuğum insanlar, aşırı şiddetin Refah'a yayılmasından korkuyor; bu da zaten orada kalabalık olan 1,3 milyondan fazla insan için felaket sonuçlar doğuracak" dedi.
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