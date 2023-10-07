İsrail, Gazze Şeridi'nden sızmaya çalışan bot ve tekneleri vurdu - Son Dakika

İsrail, Gazze Şeridi'nden sızmaya çalışan bot ve tekneleri vurdu

İsrail, Gazze Şeridi\'nden sızmaya çalışan bot ve tekneleri vurdu
Son Güncelleme: 07.10.2023 18:11

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi açıklarından İsrail'e sızmaya çalışan 2 bot ile 2 teknenin vurulduğunu bildirdi. Deniz kuvvetleri tarafından vurulan bot ve teknelerle birlikte onlarca terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca karadan sızmaya çalışan bir tarım aracı da vuruldu. Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın İsrail'e kapsamlı bir saldırı başlattığı ve binlerce roket atıldığı bilgisi de paylaşıldı. İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne onlarca savaş uçağıyla saldırı başlattığını duyurdu.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi açıklarından İsrail'e sızmaya çalışan 2 bot ile 2 teknenin vurulduğunu bildirdi.

İsrail ordusunun X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olaya dair görüntüler paylaşıldı.

Güneyden İsrail'e sızmaya çalışan 2 bot ile 2 teknenin deniz kuvvetleri tarafından vurulduğu belirtilen açıklamada, "İsrail topraklarına ulaşmaya çalışan onlarca terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca karadan sızmaya çalışan bir tarım aracının da vurulduğu kaydedildi.

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı bir saldırı başlattığını duyurmuştu. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya İsrail, Gazze Şeridi'nden sızmaya çalışan bot ve tekneleri vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail, Gazze Şeridi'nden sızmaya çalışan bot ve tekneleri vurdu - Son Dakika
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