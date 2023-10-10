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İsrail, Gazze Şeridi'nin Refah Sınır Kapısı çevresini hedef aldı - Son Dakika

İsrail, Gazze Şeridi'nin Refah Sınır Kapısı çevresini hedef aldı

Son Güncelleme: 10.10.2023 14:53

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı çevresini vurdu. İsrail'in saldırısı sonucunda, Gazze'ye tedarik için bekleyen yakıt ve diğer ihtiyaç malzemelerini taşıyan kamyonlar bölgeden ayrıldı. İsrail yetkilileri ise konuyla ilgili açıklama yapacaklarını belirtti.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı çevresini hedef aldı.

Filistinli kaynaklar ve görgü tanıkları, İsrail ordusunun Refah'ın çevresini vurduğunu söyledi.

Refah Sınır Kapısı'nda Gazze'ye tedarik için bekleyen yakıt ve diğer ihtiyaç malzemelerini taşıyan kamyonlar ise bunun üzerine oradan ayrıldı.

İsrail Ordu Sözcülüğü, AA muhabirine ilerleyen zamanda konuyla ilgili bir açıklama yapacağını belirtti.

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun X sosyal medya platformundan paylaştığı habere göre Tel Aviv, Mısır'a "Gazze'ye tedarik yaparsanız, kamyonları vururuz." mesajı gönderdi.

Refah Sınır Kapısı'ndaki Mısırlı görevliler de İsrail'in saldırı düzenleme ihtimali konusunda uyararak, Filistinli personellerden sınır kapısını boşaltmasını istemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya İsrail, Gazze Şeridi'nin Refah Sınır Kapısı çevresini hedef aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail, Gazze Şeridi'nin Refah Sınır Kapısı çevresini hedef aldı - Son Dakika
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