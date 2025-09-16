İsrail, Gazze\'yi işgal harekatından yeni görüntüleri yayınladı

Gazze'yi karadan işgal harekatına başlan İsrail ordusu, Gideon'un Savaş Arabaları II Harekatı ismini verdikleri operasyona ilişkin yeni görüntüler paylaştı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal için gece saatlerinde kara saldırılarına başladı. İki tümenin tümenin katıldığı, üçüncüsünün de ilerleyen günlerde dahil olacağı ifade edilirken; bölgeye yönelik şiddetli hava saldırıları düzenlendi.
İsrail ordusu, saldırı kapsamında çok sayıda noktanın vurulduğunu belirterek, İsrail güçlerinin tanklar ve zırhlı araçlarla Gazze şehrine doğru ilerlediği anlara ait yeni görüntüleri paylaştı.
Gazze kentine topyekûn kara harekatı başlatan İsrail'in gün boyu süren saldırılarında 100'ün üzerinde Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılara Gazze'nin kenar mahallelerinde başlandığı, ilerleyen günler ve haftalarda şehrin kuşatılmasının planladığı kaydedildi.
