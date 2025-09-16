İsrail, Gazze'yi işgal harekatından yeni görüntüleri yayınladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

İsrail, Gazze'yi işgal harekatından yeni görüntüleri yayınladı

Haberin Videosunu İzleyin
İsrail, Gazze\'yi işgal harekatından yeni görüntüleri yayınladı
16.09.2025 20:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İsrail, Gazze\'yi işgal harekatından yeni görüntüleri yayınladı
Haber Videosu

İsrail ordusu, Gideon'un Savaş Arabaları II Harekatı kapsamında Gazze şehri genelinde başlattığı geniş çaplı kara harekatına ilişkin yeni görüntüler paylaştı.

Gazze'yi karadan işgal harekatına başlan İsrail ordusu, Gideon'un Savaş Arabaları II Harekatı ismini verdikleri operasyona ilişkin yeni görüntüler paylaştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal için gece saatlerinde kara saldırılarına başladı. İki tümenin tümenin katıldığı, üçüncüsünün de ilerleyen günlerde dahil olacağı ifade edilirken; bölgeye yönelik şiddetli hava saldırıları düzenlendi.

HAREKATTAN YENİ GÖRÜNTÜLER

İsrail ordusu, saldırı kapsamında çok sayıda noktanın vurulduğunu belirterek, İsrail güçlerinin tanklar ve zırhlı araçlarla Gazze şehrine doğru ilerlediği anlara ait yeni görüntüleri paylaştı.

İsrail, Gazze'yi işgal harekatından yeni görüntüleri yayınladı
İsrail, Gazze'yi işgal harekatından yeni görüntüleri yayınladı

100'ÜN ÜZERİNDE FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze kentine topyekûn kara harekatı başlatan İsrail'in gün boyu süren saldırılarında 100'ün üzerinde Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılara Gazze'nin kenar mahallelerinde başlandığı, ilerleyen günler ve haftalarda şehrin kuşatılmasının planladığı kaydedildi.

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Politika, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail, Gazze'yi işgal harekatından yeni görüntüleri yayınladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5. hafta alev aldı İşte Süper Lig’de son görünüm 5. hafta alev aldı! İşte Süper Lig'de son görünüm
CHP’li Aksu Belediyesi’nde üç başkan yardımcısı istifa etti CHP'li Aksu Belediyesi'nde üç başkan yardımcısı istifa etti
Süper Lig’in en değerli 10 takımı belli oldu Arada büyük farklar var Süper Lig'in en değerli 10 takımı belli oldu! Arada büyük farklar var
Ufuk Özkan’ın kardeşinden kafa karıştıran paylaşım Ufuk Özkan'ın kardeşinden kafa karıştıran paylaşım
Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı, serbest kalır kalmaz bunları söyledi Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı, serbest kalır kalmaz bunları söyledi
Binlerce kez simüle edildi Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçı için çok konuşulacak tahmin Binlerce kez simüle edildi! Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçı için çok konuşulacak tahmin
Uçakta kirli çorabı andıran ’garip bir koku’ duydu, sonrası felaket Uçakta kirli çorabı andıran 'garip bir koku' duydu, sonrası felaket
Elazığ’da paniğe neden olan sesin kaynağı belli oldu Elazığ'da paniğe neden olan sesin kaynağı belli oldu

20:43
İsrail patlayıcı yüklü tırları Gazze’ye soktu, kentten göç edenlerin sayısı gitgide artıyor
İsrail patlayıcı yüklü tırları Gazze'ye soktu, kentten göç edenlerin sayısı gitgide artıyor
20:19
Silahlı saldırıda yaralanan hac ve umre rehberi Akdeniz: Zemzem suyu ikram ederken vuruldum
Silahlı saldırıda yaralanan hac ve umre rehberi Akdeniz: Zemzem suyu ikram ederken vuruldum
20:07
İsrail kara harekatı başlattığı Gazze’de 100’den fazla kişiyi öldürdü
İsrail kara harekatı başlattığı Gazze'de 100'den fazla kişiyi öldürdü
20:00
Cami hocasından kendisini tedavi eden fizyoterapiste: Namazını kıldın evine git
Cami hocasından kendisini tedavi eden fizyoterapiste: Namazını kıldın evine git
19:48
Türkiye’nin akaryakıt devi konkordato ilan etti
Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti
19:13
Erdoğan ile Bona arasındaki güldüren diyalog: İyiyim abi, sen nasılsın
Erdoğan ile Bona arasındaki güldüren diyalog: İyiyim abi, sen nasılsın?
18:48
Hakan Bilal Kutlualp başkan adaylığından çekildi
Hakan Bilal Kutlualp başkan adaylığından çekildi
18:21
İsrail’in Gazze saldırısı sonrası Hamas’tan açıklama geldi ABD’yi işaret ettiler
İsrail'in Gazze saldırısı sonrası Hamas'tan açıklama geldi! ABD'yi işaret ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2025 20:58:21. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail, Gazze'yi işgal harekatından yeni görüntüleri yayınladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.