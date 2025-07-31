İsrail, Gözaltındaki Aktivistleri Serbest Bıraktı

İSRAİL'in uluslararası sularda alıkoyduğu Handala gemisindeki 21 aktivistten gözaltında tutmayı sürdürdüğü son 2 aktivistin serbest kaldığı bildirildi.

İsrailli hak örgütü 'Adalah'tan yapılan yazılı açıklamada, 5 gündür kötü koşullarda hukuka aykırı şekilde tutulan ABD vatandaşı Christian Smalls ve Tunus vatandaşı Hatem Aouini'nin sabah saatlerinde Ürdün'e sınır dışı edildiği belirtildi. Aktivistlerinden Aouini'nin Ürdün sınırında Tunus Büyükelçiliği yetkilileri tarafından karşılandığı kaydedildi.