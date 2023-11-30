 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail hapishanesinden serbest bırakılan Filistinli esirlerin taşındığı konvoya İsrail ordusu müdahale etti - Son Dakika

İsrail hapishanesinden serbest bırakılan Filistinli esirlerin taşındığı konvoya İsrail ordusu müdahale etti

Hamas ile İsrail arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında İsrail hapishanesinden serbest bırakılan Filistinli 30 kadın ve çocuk esiri taşıyan Uluslararası Kızılhaç Örgütü konvoyu, İsrail ordusunun baskınından sonra işgal altındaki Batı Şeria'ya ulaşabildi. İsrail askerleri, bölgedeki Filistinlilere müdahale etti ve 5 Filistinli yaralandı. Serbest kalanlar arasında Ahed Temimi de bulunuyor.

İsrail hapishanesinden serbest bırakılan Filistinli esirlerin taşındığı konvoya İsrail ordusu müdahale etti
30.11.2023 - 04:14,
Abone Ol

Hamas ile İsrail arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında İsrail hapishanesinden serbest bırakılan Filistinli 30 kadın ve çocuk esiri taşıyan Uluslararası Kızılhaç Örgütü konvoyu, işgal altındaki Batı Şeria'ya İsrail ordusunun baskınından sonra ulaşabildi.

Filistinli 14 kadın ve 16 çocuğun yer aldığı, işgal altındaki Batı Şeria'dakileri taşıyan Kızılhaç konvoyu, gece geç saatlerde Ofer Askeri Hapishanesi'nden ayrıldı.

Hamas ile Tel Aviv arasındaki esir takası kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 10 İsrailli kadın ve çocuk esirin gece salıverilmesinin ardından gözler, taraflar arasındaki mutabakat gereği İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Ofer Askeri Hapishanesi'nden serbest bırakılacak Filistinli kadın ve çocuk esirlere çevrildi.

İsrail askerleri, Ofer Hapishanesi ve Ramallah yolu üzerinde yer alan Filistin beldesi Betunya'da bekleyen çoğunluğu genç Filistinlilere zırhlı askeri ciplerle müdahale etti.

Biri ağır 5 Filistinli yaralandı

İsrail ordusu, bölgedeki Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombası attı, kauçuk kaplı mermilerle ateş açtı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerlerinin Filistinlilere gerçek mermiyle açtığı ateşte biri ağır 5 Filistinli yaralandı.

Kızılhaç Konvoyu, İsrail ordusunun Filistin beldesine baskını ve çıkan olaylar nedeniyle gece geç saatlerde İsrail ordusunun kontrolünden ayrılabildi.

Serbest kalanların arasında İsrail askerlerinin 7 Ekim'den sonra gözaltına aldığı "Filistinli cesur kız" Ahed Temimi'nin de olduğu bildirildi.

Filistinli esirleri taşıyan, Filistin bayrakları ve Hamas flamalarıyla onlarca Filistinlinin eşliğinde ilerleyen konvoy, Ramallah'a ulaştı.

Filistinli esirler, onları karşılayanların kutlamaları eşliğinde otobüsten inmeye başladı.

Doğu Kudüs'teki ailelerin evlerine baskın

Doğu Kudüs'te salıverilen Filistinli esirler, evlerine İsrail polisi tarafından getirildi.

İsrail polisi, egemenliğinde saydığı ancak uluslararası hukuka göre işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinli esirlerin ailelerinin evlerine baskın düzenliyor.

İsrail polisi, serbest bırakılan Filistinlilerin ailelerine "gösteri, kutlama yapılmaması, sadece birinci derece yakınların karşılayabilmesi ve Filistin bayrağı açılmaması" için baskı uyguluyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre İsrail polisi, bu akşam serbest bırakılacak Doğu Kudüs'ün Sur Bahir Mahallesi'nden Muhammed Cadallah'ın evine düzenlediği baskında bir aile yakınını darbetti.

Taraflar arasında sağlanan mutabakata göre çatışmalara verilen "insani ara", bu sabah yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) sona eriyor.

Hamas ile İsrail arasında Gazze Şeridi'nde çatışmalara verilen "insani aranın" uzatılması için arabulucularla müzakereler devam etti ancak henüz mutabakata ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail hapishanesinden serbest bırakılan Filistinli esirlerin taşındığı konvoya İsrail ordusu müdahale etti - Son Dakika


07:33
İsrail'den Hamas itirafı: Gazze'nin kuzeyinde gücünü koruyor, güneyde de yenilme ihtimali düşük İsrail'den Hamas itirafı: Gazze'nin kuzeyinde gücünü koruyor, güneyde de yenilme ihtimali düşük
01:10
Bayern Münih 17 maç sonra kazanamadı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları Bayern Münih 17 maç sonra kazanamadı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
00:25
Zafer Partisi lideri Özdağ'dan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e ittifak teklifi Zafer Partisi lideri Özdağ'dan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e ittifak teklifi
00:01
Gazze'de ateşkesin bitmesine saatler kala Hamas'tan İsrail'e yeni takas teklifi Gazze'de ateşkesin bitmesine saatler kala Hamas'tan İsrail'e yeni takas teklifi
00:00
Galatasaray karşısında skoru koruyamayan Erik ten Hag kendini suçladı Galatasaray karşısında skoru koruyamayan Erik ten Hag kendini suçladı
23:42
Tek bir konudan dert yanan Okan Buruk'tan maçın hakemine sert tepki Tek bir konudan dert yanan Okan Buruk'tan maçın hakemine sert tepki
22:34
Tefecilerin Seçil Erzan'ı boş araziye götürüp tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı Tefecilerin Seçil Erzan'ı boş araziye götürüp tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
22:34
Galibiyet kaçtı! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile 3-3 berabere kaldı Galibiyet kaçtı! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile 3-3 berabere kaldı

Son Dakika
07:33 İsrail'den Hamas itirafı: Gazze'nin kuzeyinde gücünü koruyor, güneyde de yenilme ihtimali düşük
01:27 ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Kuzey Makedonya Başbakanı ile görüştü
01:10 Bayern Münih 17 maç sonra kazanamadı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
00:25 Zafer Partisi lideri Özdağ'dan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e ittifak teklifi
00:00 Galatasaray karşısında skoru koruyamayan Erik ten Hag kendini suçladı
00:01 Gazze'de ateşkesin bitmesine saatler kala Hamas'tan İsrail'e yeni takas teklifi
23:42 Tek bir konudan dert yanan Okan Buruk'tan maçın hakemine sert tepki
22:34 Tefecilerin Seçil Erzan'ı boş araziye götürüp tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
22:34 Galibiyet kaçtı! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile 3-3 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2023 07:53:15. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail hapishanesinden serbest bırakılan Filistinli esirlerin taşındığı konvoya İsrail ordusu müdahale etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement