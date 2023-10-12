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İsrail Hava Kuvvetleri, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi ve Hamas üst düzey bir subayı öldürdü - Son Dakika

İsrail Hava Kuvvetleri, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi ve Hamas üst düzey bir subayı öldürdü

Son Güncelleme: 12.10.2023 10:54

İsrail Hava Kuvvetleri, Gazze Şeridi'ni çevreleyen topluluklara sızan ajanların kullandığı operasyonel komuta merkezlerini vurarak, Hamas'ın seçkin güçlerinden Nukhba'ya yönelik bir saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırıda Hamas deniz kuvvetlerinde görevli üst düzey bir subay olan Muhammed Ebu Şamla öldürüldü.

İsrail Hava Kuvvetleri, bu sabah erken saatlerde işgal altındaki Gazze'ye yönelik hava saldırısı başlattığını ve Hamas'ın Refah Tugayı'na bağlı deniz kuvvetlerinde görevli üst düzey bir subay olan Muhammed Ebu Şamla'yı öldürdüğünü duyurdu.

İsrail Hava Kuvvetleri bu sabah yaptığı açıklamada "Hava Kuvvetleri, geçtiğimiz Cumartesi günü Gazze Şeridi'ni çevreleyen topluluklara sızan ajanların kullandığı operasyonel komuta merkezlerini vurarak, gece boyunca (Perşembe) Hamas terör örgütünün seçkin güçleri Nukhba'yı hedef alan bir saldırı dalgası gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

Hamas'ın Nukhba seçkin kuvvetlerinin Cumartesi günü sızan önde gelen kuvvetlerden biri olduğunu vurgulayan İsrail Hava Kuvvetleri, "IAF uçakları Refah Tugayı'nda üst düzey bir Hamas deniz subayı olan Muhammed Ebu Şamla'yı vurdu" açıklamasını yaptı. Ebu Şamla'nın evinin 'deniz silahlarının depolanması için kullanıldığı' ifade edildi.

Kaynak: DHA

İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail Hava Kuvvetleri, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi ve Hamas üst düzey bir subayı öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail Hava Kuvvetleri, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi ve Hamas üst düzey bir subayı öldürdü - Son Dakika
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