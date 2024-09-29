Nasrallah'tan sonra Hizbullah bir ağır darbe daha aldı! Komutan Nebil Kaouk öldürüldü - Son Dakika
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Dünya

Nasrallah'tan sonra Hizbullah bir ağır darbe daha aldı! Komutan Nebil Kaouk öldürüldü

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İsrail Savunma Kuvvetleri, Hizbullah'ın önemli komutanlarından Nebil Kaouk'un düzenlenen bir saldırıda öldürüldüğünü açıkladı. Kaouk, terör saldırılarına katılmasının yanı sıra Hizbullah'ın üst düzey liderlerine yakın bir isimdi.

29.09.2024 12:29
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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hizbullah'ın Önleyici Güvenlik Birimi Komutanı ve Yürütme Konseyi Üyesi Nebil Kaouk'un düzenlenen saldırı sonucu öldürüldüğünü duyurdu.

"TERÖR SALDIRILARINA DOĞRUDAN KATILDI"

IDF'ten yapılan açıklamada, "Hizbullah'ın Önleyici Güvenlik Birimi Komutanı ve Yürütme Konseyi Üyesi Nebil Kaouk IDF'in hassas bir saldırısı sonucu öldürüldü. Kaouk, Hizbullah'ın üst düzey komutanlarına yakındı ve İsrail Devleti ve vatandaşlarına yönelik terör saldırılarına doğrudan katıldı.

Nasrallah'tan sonra Hizbullah bir ağır darbe daha aldı! Komutan Nebil Kaouk öldürüldü
Nebil Kaouk.

GÜNEY BÖLGESİ KOMUTANLIĞI DA YAPTI

Hizbullah'a 1980'lerde katılmış ve Operasyon Konseyi'nde güney bölgesi komutan yardımcılığı, güney bölgesi komutanlığı ve Operasyon Konseyi komutan yardımcılığı görevlerinde bulunmuş, alanında önemli bir uzmanlık kaynağı olarak görülmüştür.

"İSRAİL SALDIRILARINA DEVAM EDECEK" MESAJI

IDF, Hizbullah terör örgütü içindeki komutanları vurmaya ve ortadan kaldırmaya devam edecek ve İsrail Devleti vatandaşlarını tehdit eden herkese karşı harekete geçecektir" denildi.

Nasrallah\'tan sonra Hizbullah bir ağır darbe daha aldı! Komutan Nebil Kaouk öldürüldü
Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Dünya, Terör, Son Dakika

Son Dakika Dünya Nasrallah'tan sonra Hizbullah bir ağır darbe daha aldı! Komutan Nebil Kaouk öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Baki Özcan:
    biz neden kendi pkk lilarimizi böyle öldüremiyor uz 44 yıldır adamlar 1 ayda öldürdü 81 3 Yanıtla
    Zafer El:
    yaa işte ondan 0 0
    ismail engin oruncak:
    Vallahi doğru söylüyorsun kardeşim 0 0
    Yahya kaptan:
    Cunku adamlara dur diyebilecek kimse yok 0 0
  • Talat Yelbuz:
    KOMUTAN KIM KOMUTAN YAPMIS HANGI HARP OKULUNU BİTİRMİŞ, KIMIN PAŞASI TELLI MI SEFER MI 23 18 Yanıtla
  • Abdullah Kara:
    Terör saldırısı ne demek ey sayfa!! Sana göre terör başkasına göre direniş..sen hangi taraftasın 11 16 Yanıtla
    Ahmet Kurtoğlu:
    kim terörist kim değil vallahi bize kafayı yedirdiler 0 0
  • Yaşar Koldemir:
    İsrail kararlı . 13 12 Yanıtla
  • Nusret:
    Sıra ortadoğu ya doğru geliyor herkes elini kolunu sallasin bu gidişat tüm ortadoğu yu saracak 13 4 Yanıtla
  • Zafer El:
    biz bıktık öldüğünüzü duymaktan siz bikmadiniz ölmekten şaka gibisiniz 9 4 Yanıtla
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