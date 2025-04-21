İsrail, Hizbullah Yetkilisini Öldürdü

(ANKARA) - İsrail ordusu, dün Lübnan'ın güneyine düzenledikleri hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey yetkililerinden Huseyn Ali Nasser'in öldürüldüğünü duyurdu. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail ordusunun, ülkeye yönelik şiddetli hava saldırılarına devam ettiği bir dönemde, "Hizbullah'ı silahsızlandırmak için acele etmeyeceğini" dile getirdi.

İsrail ordusunun (IDF) resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail Hava Kuvvetleri (IAF), dün Güney Lübnan'da gerçekleştirdiği hava operasyonunda, Hizbullah terör örgütünün 4400'üncü Birimi'nde Başkan Yardımcısı olarak görev yapan terörist Huseyn Ali Nasser'i etkisiz hale getirdi.

Görevi kapsamında Nasser, Hizbullah'ın askeri kapasitesini yeniden inşa etmek amacıyla Lübnan'a silah ve para kaçırma faaliyetlerini yürütüyordu. Bu kapsamda, İranlı yetkililerle işbirliği içinde silah ve para transferlerini özellikle Beyrut Havalimanı üzerinden organize etti. Nasser, Hizbullah adına gizlice çalışan havalimanı personeliyle temas halindeydi ve bu kişiler silah kaçakçılığı faaliyetlerinde ona yardımcı oluyordu. Ayrıca, Suriye-Lübnan sınırında faaliyet gösteren kaçakçılar aracılığıyla silah alımını planlıyor ve yönetiyordu. Bunlara ek olarak, görevinde Hizbullah'ın genel askeri güçlenme süreçlerinin koordinasyonuyla da aktif olarak ilgileniyordu."

Lübnan Halk Sağlığı Bakanlığı: Saldırılarda 2 kişi öldü

Lübnan Halk Sağlığı Bakanlığı da dün yaptığı açıklamada, düzenlenen saldırılarda, iki kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: "Hizbullah'ı silahsızlandırmak dikkatle ele alınması gereken bir mesele"

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun kasım ayında ilan edilen ateşkesi ihlal ederek, ülkeye yönelik şiddetli hava saldırılarına devam ettiği bir dönemde, "Hizbullah'ı silahsızlandırmak için acele etmeyeceğini" söyledi. Avn, Hizbullah'ı silahsızlandırma konusunu "hassas ve dikkatle ele alınması gereken bir mesele" olarak gördüğünü, bunun ulusal barışın korunması açısından önemli olduğunu ifade etti.

Avn, "Lübnan'daki herhangi bir tartışmalı iç mesele ancak uzlaşıya dayalı, çatışmadan uzak diyalog ve iletişimle ele alınabilir. Aksi takdirde Lübnan'ı felakete sürükleriz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Hizbullah'ın silahsızlandırılması yönünde Beyrut üzerinde sürekli baskı kurarken, Avn geçen hafta, "bu sürecin 2025 sonuna kadar tamamlanmasını umduğunu" açıklamıştı.

Avn'ın açıklamaları, Lübnan hükümetinin kasım ayındaki Hizbullah'la yapılan ateşkesten bu yana ilk kez İsrail'e yönelik olası bir saldırıyı engellediği için orduyu övmesinin hemen ardından geldi. Ele geçirilen roketler ve fırlatma rampalarına ait görüntüler yayımlanırken, İsrail'e yönelik önceki roket saldırılarına karışan birçok kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Lübnan Başbakanı Şerif: "Lübnan devleti, savaş ve barış konusunda karar verme yetkisine sahip tek mercidir"

Lübnan Başbakanı Nevvaf Şerif de güvenlik güçlerine, "ülkeyi yeni savaşlara sürüklemeyi amaçlayan şüpheli komploları boşa çıkarmaları" çağrısında bulunarak, "bu operasyonun Lübnan devletinin kendi güçleriyle ülke toprakları üzerinde tam egemenliğe doğru ilerlediğinin bir kanıtı olduğunu belirtti. Şerif, "Lübnan devleti, savaş ve barış konusunda karar verme yetkisine sahip tek mercidir ve silah bulundurma yetkisi yalnızca ona aittir" dedi.