İsrail'i daha şimdiden korku sardı! Hepsini tek tek gözaltına aldılar
İsrail'i daha şimdiden korku sardı! Hepsini tek tek gözaltına aldılar

İsrail'i daha şimdiden korku sardı! Hepsini tek tek gözaltına aldılar
03.03.2026 11:52
ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş tüm şiddetiyle devam ederken, İsrail Savunma Kuvvetleri bir kontrol noktasında 15 Filistinliyi yakaladı. Şahısların tamamı Kudüs'e girip Yahudileri öldürecekleri iddiasıyla gözaltına alındı.

ABD- İsrail ve İran arasındaki savaşın sürdüğü bir dönemde İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), bir kontrol noktasında 15 Filistinliyi gözaltına aldı. İsrail makamları, şahısların Kudüs'e girerek saldırı planladıkları iddiasıyla yakalandığını açıkladı.

İDDİA: KUDÜS'TE SALDIRI PLANI

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre, kontrol noktasında durdurulan kişilerin sorgulaması sırasında Kudüs'e girip Yahudilere yönelik saldırı gerçekleştirmeyi planladıklarına dair bilgi elde edildiği öne sürüldü. Güvenlik güçleri, şüphelilerin tamamını gözaltına aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve gözaltına alınan kişilerin güvenlik birimlerine teslim edildiğini bildirdi. Olayın, bölgede artan güvenlik önlemleri kapsamında gerçekleştirilen rutin kontroller sırasında ortaya çıktığı belirtildi.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ ARTIRILDI

Bölgedeki savaş atmosferi ve artan gerilim nedeniyle İsrail'in kontrol noktalarında güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkardığı ifade ediliyor. Kudüs ve çevresinde devriye ve denetimlerin yoğunlaştırıldığı bildirildi.

12:08
Bakan Fidan’a açıkça soruldu: İran, Türkiye’ye saldırır mı
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
11:38
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
11:26
Korku büyüyor Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti
Korku büyüyor! Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti
11:20
Okul saldırısında ölen 168 kız çocuğunun cenaze töreninde mahşeri kalabalık
Okul saldırısında ölen 168 kız çocuğunun cenaze töreninde mahşeri kalabalık
11:07
Körfez’de kaos planı İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
Körfez'de kaos planı! İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
10:50
Japonya’da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı
Japonya'da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı
