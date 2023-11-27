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İsrail ile Hamas arasındaki geçici ateşkes sürecinde toplam 175 esir serbest kaldı - Son Dakika

İsrail ile Hamas arasındaki geçici ateşkes sürecinde toplam 175 esir serbest kaldı

İsrail ile Hamas arasında 24 Kasım Cuma sabahı saat 08.00 itibarıyla başlayan geçici ateşkes sürecinde 3 kez esir takası gerçekleştirilirken, toplamda 175 kişi serbest bırakıldı. Özgürlüğüne kavuşan esirler arasında 17 Taylandlı ve 1 Filipinlinin de bulunduğu öğrenildi.

27.11.2023 - 08:58,  Güncelleme: 09:15
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İsrail ve Hamas arasındaki 4 günlük geçici ateşkesin başladığı 24 Kasım Cuma gününden bu yana taraflar arasında 3 kez esir takası gerçekleştirilirken toplamda 175 kişi özgürlüğüne kavuştu.

İSRAİL 117 FİLİSTİNLİ ESİRİ SERBEST BIRAKTI

Esir takası sürecinde Hamas tarafından 13'er kişilik üç grup halinde 39 İsrail vatandaşı serbest bırakılırken, İsrail tarafından 39 kişilik üç grup halinde 117 Filistinli tutuklu serbest bırakıldı.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes sürecinde toplam 175 esir serbest kaldı

175 ESİR ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTU

Hamas'tan 17 Taylandlı, 1 Filipinli ve 1 İsrailli Rus'u serbest bırakmasıyla özgürlüğüne kavuşan esirlerin sayısı toplamda 175'e ulaştı.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes sürecinde toplam 175 esir serbest kaldı

NETANYAHU: HER 10 İSRAİLLİ ESİRE KARŞILIK İNSANİ ARA BİR GÜN UZATILABİLİR

Süreç devam ederken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada Hamas'ın serbest bırakacağı her 10 İsrailli esire karşılık, "insani aranın" bir gün uzatılmasına ilişkin çerçeveyi "olumlu bulduğunu" belirtti.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes sürecinde toplam 175 esir serbest kaldı

ATEŞKES 24 KASIM CUMA GÜNÜ BAŞLAMIŞTI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 08.00'de uygulamaya girmişti.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes sürecinde toplam 175 esir serbest kaldı

50 İSRAİLLİ ESİRE KARŞILIK 150 FİLİSTİNLİ

Uzlaşıya göre, Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.

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Son Dakika Dünya İsrail ile Hamas arasındaki geçici ateşkes sürecinde toplam 175 esir serbest kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail ile Hamas arasındaki geçici ateşkes sürecinde toplam 175 esir serbest kaldı - Son Dakika
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