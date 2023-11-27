İsrail ve Hamas arasındaki 4 günlük geçici ateşkesin başladığı 24 Kasım Cuma gününden bu yana taraflar arasında 3 kez esir takası gerçekleştirilirken toplamda 175 kişi özgürlüğüne kavuştu.
Esir takası sürecinde Hamas tarafından 13'er kişilik üç grup halinde 39 İsrail vatandaşı serbest bırakılırken, İsrail tarafından 39 kişilik üç grup halinde 117 Filistinli tutuklu serbest bırakıldı.
Hamas'tan 17 Taylandlı, 1 Filipinli ve 1 İsrailli Rus'u serbest bırakmasıyla özgürlüğüne kavuşan esirlerin sayısı toplamda 175'e ulaştı.
Süreç devam ederken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada Hamas'ın serbest bırakacağı her 10 İsrailli esire karşılık, "insani aranın" bir gün uzatılmasına ilişkin çerçeveyi "olumlu bulduğunu" belirtti.
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 08.00'de uygulamaya girmişti.
Uzlaşıya göre, Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.
Son Dakika › Dünya › İsrail ile Hamas arasındaki geçici ateşkes sürecinde toplam 175 esir serbest kaldı - Son Dakika