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İsrail saldırılarında 26 bin 900 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail saldırılarında 26 bin 900 sivil hayatını kaybetti

İsrail saldırılarında 26 bin 900 sivil hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar sonucu 26 bin 900 sivilin hayatını kaybettiğini, 65 bin 949 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Son 24 saatte ise 150 sivil yaşamını yitirdi, 313 sivil ise yaralandı.

31.01.2024 14:17
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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar sonucu 26 bin 900 sivilin hayatını kaybettiğini, 65 bin 949 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Bakanlık, son 24 saatte 150 sivilin yaşamını yitirdiğini, 313 sivilin ise yaralandığını açıkladı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: İsrail saldırılarında 26 bin 900 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika
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