İsrail\'in Han Yunus\'ta düzenlediği hava saldırısında en az 20 kişi öldü

Dünya

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail Ordusu'nun bölgenin güneyindeki Han Yunus kenti yakınlarında düzenlediği hava saldırısı sonucu en az 20 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

Saldırıda hedef alınan yoğun nüfuslu Mevasi bölgesi, İsrail Ordusu tarafından siviller için güvenli bölge ilan edimişti.

Buraya kaçmaya teşvik edildiklerini söyleyen bölge sakinleri BBC'ye yaptıkları açıklamada, hava saldırısının bir deprem gibi hissedildiğini belirtti.

Yakındaki sahra hastanesinde çalışan doktorlar saldırıda ölen ve yaralananlarla başa çıkmakta zorlandıklarını söyledi.

Gazze Sağlık Bakanlığı saldırıyı "acımasız bir katliam" diye nitelerken, kurbanların yakındaki Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesine götürüldüğünü açıkladı.

İsrail savunma kaynakları ise olayı "çok büyük" bir saldırı diye nitelerken, İsrail Ordusu saldırıyla ilgili haberlerin incelendiğini bildirdi.

Hamas'a bağlı medya bürosundan yapılan açıklamadaysa "İsrail işgal ordusu, Han Yunus'ta yerlerinden edilenlerin kaldığı çadır kampları bombalayarak büyük bir katliam gerçekleştirdi. Korkunç katliamda, 100'den fazla kişi öldü ya da yaralandı. Bunlara sivil acil durum çalışanları da dahil" denildi.