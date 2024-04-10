İsrail'in hava saldırısında Hamas liderinin üç oğlu ve en az iki torunu öldü - Son Dakika
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İsrail'in hava saldırısında Hamas liderinin üç oğlu ve en az iki torunu öldü

İsrail\'in hava saldırısında Hamas liderinin üç oğlu ve en az iki torunu öldü

Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin Gazze'deki üç oğlu ve en az iki torunu İsrail'in düzenlediği hava saldırısında öldürüldü. Haniye, saldırının örgütün ateşkes müzakerelerindeki taleplerini etkilemeyeceğini belirtti. Saldırı sonrası Haniye, Al Jazeera televizyonuna konuşarak oğullarının öldürüldüğünü açıkladı. Hamas lideri, düşmanın bu saldırıyla Hamas'ın tutumunu değiştirmeyi umduğunu ancak taleplerinden ödün vermeyeceklerini vurguladı.

10.04.2024 19:00  Güncelleme: 19:02
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Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin Gazze'deki üç oğlu ve en az iki torunu İsrail'in düzenlediği hava saldırısında öldürüldü; bir torununun ise yaralandığı bildirildi.

Haniye, saldırının örgütün ateşkes müzakerelerindeki taleplerini etkilemeyeceğini söyledi.

Haniye, saldırıdan kısa süre sonra Al Jazeera televizyonuna konuştu. Haniye'nin oğulları, Gazze'deki El Şati kampında araçlarının hedef alınması sonucu öldürüldü.

Hazım, Emir ve Muhammed İsmail Haniye ve bazı torunlarının Gazze Kenti'nin batısındaki kampta öldürüldüğü haberini, Hamas ile ilişkili bir haber ajansı duyurdu.

Hamas'ın Katar'da yaşayan siyasi büro lideri İsmail Haniye, Al Jazeera yayınına telefonla katıldı.

Haniye "Taleplerimiz çok net ve belirli ve bunlardan ödün vermeyeceğiz. Düşman, oğullarımı, müzakerelerin yoğunlaştığı noktada ve hareket daha yanıt vermeden hedef almanın, Hamas'ı tutumunu değiştirmeye zorlayacağını sanıyorsa, delirmiş olmalı" dedi.

Katar'da yaşayan Haniye, "Oğullarımın kanı, halkımızın kanından daha aziz değil" diye de konuştu.

2017'de Hamas'ın siyasi liderliğine getirilen Haniye, Türkiye ve Doha'da yaşadı.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya İsrail'in hava saldırısında Hamas liderinin üç oğlu ve en az iki torunu öldü - Son Dakika

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