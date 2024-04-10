Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin Gazze'deki üç oğlu ve en az iki torunu İsrail'in düzenlediği hava saldırısında öldürüldü; bir torununun ise yaralandığı bildirildi.
Haniye, saldırının örgütün ateşkes müzakerelerindeki taleplerini etkilemeyeceğini söyledi.
Haniye, saldırıdan kısa süre sonra Al Jazeera televizyonuna konuştu. Haniye'nin oğulları, Gazze'deki El Şati kampında araçlarının hedef alınması sonucu öldürüldü.
Hazım, Emir ve Muhammed İsmail Haniye ve bazı torunlarının Gazze Kenti'nin batısındaki kampta öldürüldüğü haberini, Hamas ile ilişkili bir haber ajansı duyurdu.
Hamas'ın Katar'da yaşayan siyasi büro lideri İsmail Haniye, Al Jazeera yayınına telefonla katıldı.
Haniye "Taleplerimiz çok net ve belirli ve bunlardan ödün vermeyeceğiz. Düşman, oğullarımı, müzakerelerin yoğunlaştığı noktada ve hareket daha yanıt vermeden hedef almanın, Hamas'ı tutumunu değiştirmeye zorlayacağını sanıyorsa, delirmiş olmalı" dedi.
Katar'da yaşayan Haniye, "Oğullarımın kanı, halkımızın kanından daha aziz değil" diye de konuştu.
2017'de Hamas'ın siyasi liderliğine getirilen Haniye, Türkiye ve Doha'da yaşadı.
Son Dakika › Dünya › İsrail'in hava saldırısında Hamas liderinin üç oğlu ve en az iki torunu öldü - Son Dakika
İsrail'in Gazze'deki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda hareket halindeki bir aracı hedef alması sonucu Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin 3 oğlu ve torunlarından bazıları hayatını kaybetti. Saldırıda Heniyye'nin ailesinden araçta bulunan herkesin yaralandığı ya da hayatını kaybettiği bildirildi.
Polonya'nın başkenti Varşova'nın merkezinde bulunan Grzybowska Sokak'ta kullanılmayan bir binada 4 erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan bir Ukrayna vatandaşı cinayetleri işlediğini itiraf ederken, 7 kişi tutuklandı.
Almanya'nın Solingen kentinde Türk asıllı Bulgaristan vatandaşı 4 kişilik ailenin öldüğü binayı kundaklayan şüphelinin kimliği tespit edildi. Wuppertal Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, zanlının kundaklama sonrası işlediği başka bir suçtan dolayı tutuklu olduğu belirtildi.
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında Hamas lideri İsmail Heniyye'nin 3 oğlu ve bazı akrabaları hayatını kaybetti. Öte yandan saldırıda Heniyye'nin torunlarından bazılarının da yaşamını yitirdiği öğrenildi.
İran'ın İsrail konsolosluğuna yönelik saldırısının cezalandırılacağını söylemesi üzerine İsrail yönetimi, herhangi bir saldırıya güçlü bir karşılık vereceğini belirtti. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınayarak, İsrail ile ilişkileri kesme çağrısı yaptı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise İsrail'e yapılacak herhangi bir saldırının güçlü bir savunmayla karşılanacağını ve saldırıya İran topraklarında güçlü bir karşılık verileceğini söyledi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen selde 1 kişi hayatını kaybetti. Kure bölgesinde bir araç içinde bulunan 2 kişi sel sularına kapıldı. Sivil savunma ekiplerinin çalışmaları sonucu sürücünün cansız bedenine ulaşılırken, sürücünün eşi kurtarıldı. Bayram boyunca devam etmesi beklenen yağışlar nedeniyle sel riski devam ediyor.
Rusya'nın başkenti Moskova'da Türk toplumu ve büyükelçilik mensupları, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve eşi Betül Aksoy Bilgiç'in ev sahipliğinde düzenlenen bayramlaşma programında bir araya geldi. Büyükelçi Bilgiç, Türk toplumunun dayanışma içinde olması ve birbirine destek olması gerektiğini vurgulayarak, bayram kutlamalarının bu bağları güçlendirmek için önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Programda konuklara Türk mutfağından tatlılar ikram edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?