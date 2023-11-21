İsrail\'in Lübnan\'a düzenlediği saldırıda 1 yaşlı kadın öldü, torunu yaralandı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 1 yaşlı kadın öldü, torunu yaralandı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile Lübnan'ın güneyindeki Kefr Kella beldesinde bir eve saldırı düzenledi.

Saldırıda 80 yaşındaki Laike Serhan'ın öldüğü, torunu Ella el-Kasım'ın da yaralandığı ifade edildi.

Kasım'ın Nebatiye vilayetine bağlı Mercayun ilçesinde hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

İsrail'in 8 Ekim'den bu yana Lübnan'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda ölen sivillerin sayısı 17'ye yükseldi.Lübnan resmi haber ajansı, İsrail saldırısında 2'si gazeteci olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu