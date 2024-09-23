İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 50 Ölü - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 50 Ölü

İsrail\'in Lübnan\'a Hava Saldırısı: 50 Ölü

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 50 kişi hayatını kaybetti, 300'den fazla yaralı var.

23.09.2024 16:02
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(ANKARA) - Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a bugünkü saldırılarında 50 kişinin öldüğünü, 300'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Lübnanlılar, yoğun bir şekilde gerçekleştirilen hava saldırıları sonucunda yaşadıkları bölgeleri terk etmek zorunda kaldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'na bağlı Halk Sağlığı Acil Operasyon Merkezi, yaptığı açıklamada, İsrail'in güney Lübnan'daki kasaba ve köylere yönelik devam eden hava saldırılarında edinilen ilk bilgilere göre, 50 kişinin öldüğünü, 300'den fazla kişinin yaralandığını duyurdu.

Açıklamaya göre, ölenler arasında çocuklar, kadınlar ve ilk müdahale ekipleri de bulunuyor.

İsrail'in saldırıları yoğunlaşıyor

Lübnan devlet medyası, Jumayjimah kasabasına İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısında bir alüminyum fabrikasının hedef alındığını ve civardaki evlerin hasar gördüğünü ancak yaralanan olmadığını bildirdi.

Bunun yanı sıra, Kharayeb kasabasına yönelik bir hava saldırısı gerçekleştirilirken, saldırıda birkaç bina ve araş tahrip olurken, çok sayıda Lübnan vatandaşının ölümüne ve yaralanmasına neden oldu.

Lübnanlılar yaşadıkları bölgeden kaçmak zorunda kalıyor

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'ın güneyi ve kuzeydoğusuna yönelik hava saldırılarını bu sabahtan itibaren yoğunlaştırdı. IDF'den yapılan açıklamada, sabah saatlerinden bu yana düzenlenen hava saldırılarında Lübnan'ın güneyi ve doğusunda 300'den fazla "hedefin" vurulduğu bildirildi.

IDF, Lübnan'ın güneyindeki sivillere, Hizbullah'a ait olduğunu iddia ettiği ev ve binaları boşaltma ve bunlardan uzak durma çağrısı yapmıştı. Saldırılar nedeniyle özellikle Lübnan'ın güneyinde sınıra yakın bölgelerdeki yerleşim yerlerinde ikamet eden siviller, ülkenin kuzeyine doğru kaçmak zorunda kaldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 50 Ölü - Son Dakika

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