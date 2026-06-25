İsrail\'in Lübnan Saldırılarında Ölü Sayısı 4211

İSRAİL ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 4 bin 211'e yükseldiği bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren düzenlediği saldırılardaki ölü ve yaralı sayısına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre, İsrail saldırılarında 4 bin 211 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 173 kişi yaralandı.