İsrail'in Nusairat kampına düzenlediği saldırıda 274 sivil hayatını kaybetti

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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Nusairat kampına düzenlediği saldırıda 274 sivilin hayatını kaybettiğini, 698 sivilin ise yaralandığını açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail işgalinin dün Al-Nusairat kampındaki vatandaşlarına yönelik katliamında 274 sivil öldü ve kritik vakalar da dahil olmak üzere 698 yaralandı" denildi.

Bakanlık, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 37 bin 84'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 84 bin 494'e ulaştığını açıkladı.

İSRAİL, 'OPERASYON' DÜZENLEMİŞTİ

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Nusairat merkezindeki iki ayrı noktaya dün operasyon düzenlemiş, Nova Müzik Festivali'nde kaçırılan Noa Argamani (25), Almog Meir Jan (21), Andrey Kozlov (27) ve Shlomi Ziv'in (40) kurtarıldığını açıklamıştı.

Söz konusu operasyonun ardından yüzlerce Filistinli sivilin yaşamını yitirdiği belirtilmişti.