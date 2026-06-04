İsrail, İran\'a Savaş Hazırlığını Açıkladı

İSRAİL Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İran'a karşı savaşı yeniden başlatmaya hazır olduklarını belirtti.

İsrail ordusu, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentindeki donanma üssünü ziyaret ettiğini bildirdi. Zamir, burada yaptığı açıklamada, İran'a karşı savaşı 'derhal' yeniden başlatmaya hazır olduklarını söyledi. İsrail donanmasının İran'a saldırılarda önemli bir rol oynadığını öne süren Zamir, İsrail'in Lübnan'a karşı gerilimi tırmandıran ve saldırılarını sürdüren tutumun sürdürme konusunda kararlı olduğunu aktardı. Zamir, "Lübnan'da her tehdide saldırıyoruz. Lübnan'daki güçlerimiz için ateşkes söz konusu değil" ifadelerini kullandı.