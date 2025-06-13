İsrail: İran'a yönelik askeri operasyonlar sürüyor, bu daha başlangıç - Son Dakika
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Dünya

İsrail: İran'a yönelik askeri operasyonlar sürüyor, bu daha başlangıç

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İsrail: İran\'a yönelik askeri operasyonlar sürüyor, bu daha başlangıç
13.06.2025 14:18  Güncelleme: 14:29
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İsrail: İran\'a yönelik askeri operasyonlar sürüyor, bu daha başlangıç
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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Tuğgeneral Effie Defrin, İsrail Hava Kuvvetleri'nin İran'a yönelik askeri operasyonlarını sürdürdüğünü ve operasyonun henüz başlangıç aşamasında olduğunu açıkladı. Defrin, operasyonun çok katmanlı bir stratejiyle yürütüldüğünü belirtti. İran'ın Natanz kentindeki nükleer tesisinde büyük çaplı hasar olduğu görüldü. İsrail'in bu operasyonla İran'ın nükleer kapasitesine ve füze altyapısına ciddi darbe vurmayı amaçladığı belirtiliyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Tuğgeneral Effie Defrin, bugün yaptığı basın açıklamasında, İsrail Hava Kuvvetleri'nin İran'a yönelik askeri operasyonlarını sürdürdüğünü ve operasyonun henüz başlangıç aşamasında olduğunu söyledi.

"Bu saat itibarıyla, İsrail Savunma Kuvvetleri operasyon planını uygulamaya devam ediyor. Hedef, belirlenen askeri ve stratejik noktalara ulaşmak. Aynı zamanda İsrail'in hava savunması da en üst düzeyde sürdürülüyor," diyen Defrin, operasyonun çok katmanlı bir stratejiyle yürütüldüğünü belirtti.

Basın toplantısında, İran'dan gelebilecek balistik füze saldırılarının kaç gün sürebileceği sorusuna ise net bir süre vermekten kaçınan Defrin, "Operasyon daha yeni başladı. Gelişmeleri yakından izliyoruz ve İran'dan gelebilecek her türlü tepkiye karşı hazırlıklıyız," ifadelerini kullandı.

Öte yandan, uluslararası basına yansıyan uydu görüntüleri, İran'ın Natanz kentinde bulunan nükleer tesisinde büyük çaplı hasar meydana geldiğini ortaya koydu. Görüntülerde, bazı yapılar tamamen yıkılmış durumda ve bölgedeki altyapının önemli ölçüde zarar gördüğü görülüyor. Natanz, İran'ın en önemli uranyum zenginleştirme merkezlerinden biri olarak biliniyor.

İsrail'in bu operasyonla İran'ın nükleer kapasitesine ve füze altyapısına ciddi darbe vurmayı amaçladığı belirtiliyor. Özellikle Natanz ve benzeri tesislerin hedef alınması, Tahran'ın nükleer programını sekteye uğratmayı hedefleyen stratejik bir hamle olarak yorumlanıyor.

Uluslararası İlişkiler, Tuğgeneral, Operasyon, Politika, Natanz, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail: İran'a yönelik askeri operasyonlar sürüyor, bu daha başlangıç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • yobaz deşen:
    aferin israil devam 8 30 Yanıtla
  • 12345678:
    ben İran'ın güçlü bir nükleer gücü olduğuna inanmıyorum. 34 0 Yanıtla
  • Mehmet Dikmen:
    Türkiye İran Irak ve Suriye çemberinde ABD askeri üsleri ortadan kalkmadıkça İsrail ve İngiliz ajanları elini kolunu sallayarak herkese meydan okuyarak ortalıkta cirit atar Büyük İsrail projesine destek veren vatan hainleri utansın Acilen güvenlik tedbirleri alınmalı 29 0 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    tam yol ileri BOP 1.ÇİNKO IRAK 2.ÇİNKO İRAN TOMBALA TÜRKİYE 18 7 Yanıtla
  • Ers Çky:
    hava savunmasının önemi kim saldıracak bize diyen şaşkınlara örnek 15 1 Yanıtla
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