İsrail: İran\'a yönelik askeri operasyonlar sürüyor, bu daha başlangıç

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Tuğgeneral Effie Defrin, bugün yaptığı basın açıklamasında, İsrail Hava Kuvvetleri'nin İran'a yönelik askeri operasyonlarını sürdürdüğünü ve operasyonun henüz başlangıç aşamasında olduğunu söyledi.

"Bu saat itibarıyla, İsrail Savunma Kuvvetleri operasyon planını uygulamaya devam ediyor. Hedef, belirlenen askeri ve stratejik noktalara ulaşmak. Aynı zamanda İsrail'in hava savunması da en üst düzeyde sürdürülüyor," diyen Defrin, operasyonun çok katmanlı bir stratejiyle yürütüldüğünü belirtti.

Basın toplantısında, İran'dan gelebilecek balistik füze saldırılarının kaç gün sürebileceği sorusuna ise net bir süre vermekten kaçınan Defrin, "Operasyon daha yeni başladı. Gelişmeleri yakından izliyoruz ve İran'dan gelebilecek her türlü tepkiye karşı hazırlıklıyız," ifadelerini kullandı.

Öte yandan, uluslararası basına yansıyan uydu görüntüleri, İran'ın Natanz kentinde bulunan nükleer tesisinde büyük çaplı hasar meydana geldiğini ortaya koydu. Görüntülerde, bazı yapılar tamamen yıkılmış durumda ve bölgedeki altyapının önemli ölçüde zarar gördüğü görülüyor. Natanz, İran'ın en önemli uranyum zenginleştirme merkezlerinden biri olarak biliniyor.

İsrail'in bu operasyonla İran'ın nükleer kapasitesine ve füze altyapısına ciddi darbe vurmayı amaçladığı belirtiliyor. Özellikle Natanz ve benzeri tesislerin hedef alınması, Tahran'ın nükleer programını sekteye uğratmayı hedefleyen stratejik bir hamle olarak yorumlanıyor.