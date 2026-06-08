İSRAİL ordusu, İran'dan yeni füzelerin fırlatıldığını duyurdu.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail'e, İran'dan yeni füzelerin fırlatıldığı ve hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığı bildirildi. Açıklamada ayrıca ülkenin kuzeyindeki bölgelerde bulunanların cep telefonlarına erken uyarı alarmlarının gönderildiği ve sığınaklara girilmesi uyarısı yapıldığı belirtildi.
Son Dakika › Dünya › İsrail, İran'dan Füzeler Fırlatıldığını Açıkladı - Son Dakika
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