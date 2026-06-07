İSRAİL, İran'dan ülkenin kuzey bölgelerine fırlatılan füze tespit ettiklerini bildirdi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan ülkenin kuzey bölgelerine füze fırlatıldığının tespit edildiği aktarıldı. İran füzeleri nedeniyle ülkenin kuzeyindeki birçok bölgede sirenlerin çaldığı kaydedilen açıklamada, hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemek için harekete geçtiği ifade edildi.
Son Dakika › Dünya › İsrail, İran Füzeleri İle İlgili Uyarıda Bulundu - Son Dakika
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