İsrail Kabinesi işgalin sona erdirilmesi için 5 şart öne sürdü

08.08.2025 07:25
İsrail Kabinesi, Başbakan Netanyahu'nun Gazze planını onaylarken, işgalin sona erdirilmesi içinse 5 şart öne sürdü. Bu şartlar arasında "Hamas'ın silahsızlandırılması" ve "20'si hayatta olduğu düşünülen 50 rehinenin iade edilmesi" gibi maddeler yer aldı.

İsrail kabinesi soykırımın devam ettiği Gazze'de bir milyon Filistinlinin yeniden yerinden edilmesine neden olacak "tamamen işgal" planını onayladı. İsrail Başbakanlık Ofisi, sosyal medya hesabından Gazze'yi tamamen işgal planın onaylandığını duyurdu.

İŞGALİN SONA ERDİRİLMESİ İÇİN 5 ŞART

Ofis, 10 saat süren toplantının ardından ordunun Gazze'nin tamamını kontrol altına almak için hazır olacağını duyururken yapılan açıklamada işgalin sona erdirilmesi içinse 5 şart öne sürüldü.

İsrail Kabinesi'nin sunduğu şartlar şöyle sıralandı;

  • Hamas'ın silahsızlandırılması,
  • 20'si hayatta olduğu düşünülen 50 rehinenin iade edilmesi
  • Gazze Şeridi'nin tamamen silahsız hale getirilmesi
  • İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamını kontrol etmesi
  • Hamas ve Filistin yönetimi alternatif ve sivil bir yönetimin kurulması.

TOPLANTIDA KAVGA ÇIKTI

İsrail basınına göre toplantıda kabine toplantısında Genelkurmay Başkanı ile bakanlar tartıştı. Tartışmanın nedeni, tamamen işgal planına ordunun karşı çıkması.

Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Gazze'nin işgalinin rehinelerin hayatını tehlikeye atacağını söyledi. Bakanlar ise Zamir'e karşı çıktı.

SOYKIRIMI REDDETTİ

Toplantı öncesi İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD Basınından Fox News'a konuştu ve "Gazze'yi ilhak etmeyi veya yönetmeyi düşünmediklerini" öne sürdü.

Gazze'yi, "bizi tehdit etmeden, düzgün bir şekilde yönetecek ve Gazzelilere iyi bir yaşam sağlayacak Arap güçlerine devretmek istiyoruz." dedi. "Gazze'de soykırım yapmıyoruz, isteseydik tüm Gazzelileri öldürebilirdik" dedi.

